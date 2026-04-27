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Bancarotte Raddoppiano i fallimenti in Svizzera nel primo trimestre 2026

SDA

27.4.2026 - 09:35

Più fallimenti ma anche un maggiore numero di nuove aziende in Svizzera. (Immagine simbolica d'archivio).
Più fallimenti ma anche un maggiore numero di nuove aziende in Svizzera. (Immagine simbolica d'archivio).
Keystone

Nel primo trimestre 2026 in Svizzera il numero di aziende fallite è più che raddoppiato su base annua. Allo stesso tempo la creazione di nuove società raggiunge livelli record.

Keystone-SDA

27.04.2026, 09:35

27.04.2026, 09:41

Il panorama elvetico delle imprese è quindi in una fase insolitamente dinamica, spiega in un comunicato odierno l'analista finanziario Dun & Bradstreet. Le tendenze opposte di bancarotte e creazioni di aziende è segno di un marcato riassetto del mercato, ma non di una classica crisi congiunturale.

L'aumento dei «crac» è anche dovuto a questioni normative, con l'entrata in vigore il primo gennaio 2025 della Legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento. In concreto, i crediti di diritto pubblico nei confronti di debitori iscritti nel registro di commercio devono ora essere oggetto di procedura fallimentare.

Parlando di cifre, nel primo trimestre hanno dichiarato bancarotta 3074 aziende, con una situazione piuttosto omogenea a livello regionale. Per quel che riguarda i settori, hanno sofferto in particolare i servizi di formazione e l'edilizia. Secondo Dun & Bradstreet l'attuale tendenza proseguirà per tutto l'anno.

La creazione di nuove imprese si è invece mostrata solida in diversi rami. Netti incrementi si sono registrati nei servizi di approvvigionamento (+41%) e nella produzione di beni deperibili (+33%) e non deperibili (+24%). Si segnano invece contrazioni nel commercio all'ingrosso e nell'industria del legno e dei mobili.

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