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Forte calo delle ore di ascolto La rete radiofonica culturale SRF 2 sotto pressione per gli obiettivi di risparmio della SSR

SDA

26.4.2026 - 13:07

Stando al «SonntagsBlick», la radio culturale SRF 2 si trova in una «situazione d'emergenza esistenziale»
Stando al «SonntagsBlick», la radio culturale SRF 2 si trova in una «situazione d'emergenza esistenziale»
Keystone

La rete radiofonica culturale svizzero-tedesca SRF 2 è sotto pressione a causa del programma di risparmio della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), secondo il domenicale «SonntagsBlick».

Keystone-SDA

26.04.2026, 13:07

26.04.2026, 13:19

Interrogata dall'agenzia Keystone-ATS, la SSR non ha voluto confermare la notizia, ma ha sottolineato che i severi obiettivi di risparmio avranno effetti sul programma.

Il domenicale zurighese parla di una «situazione di emergenza esistenziale» per la SRF 2.

A causa di un forte calo delle ore di ascolto, internamente si starebbe discutendo della possibile chiusura della rete culturale, eventualmente accompagnata da un'offerta sostitutiva sul modello delle radio musicali tematiche come Swiss Pop. Il «SonntagsBlick» scrive di un calo del 28% nel primo trimestre del 2026.

Secondo il giornale, all'interno della SSR sono allo studio diverse opzioni, tra cui quella di un'unica emittente culturale nazionale, potenzialmente diffusa in tutta la Svizzera, con fasce orarie regionali in tedesco, francese e italiano. Il domenicale non ha menzionato i casi particolari delle radio romanda Espace 2 e italofona Rete Due.

Interpellata da Keystone-ATS, la SSR ha reagito in modo evasivo. È un fatto che SRF 2 abbia perso pubblico negli ultimi anni, ha dichiarato un portavoce, che tuttavia non ha voluto commentare i dati interni provvisori citati.

La Società svizzera di radiotelevisione sta lavorando per adattare la rete culturale alle abitudini di utilizzo del pubblico. «I contenuti culturali, anche per un pubblico più giovane, non si trovano solo alla radio, ma anche nell'app SRF News o su Play SRF», la piattaforma digitale dell'emittente che permette di ascoltare contenuti online, ha affermato il portavoce della SSR.

L'azienda radiotelevisiva di servizio pubblico deve risparmiare circa 270 milioni di franchi entro il 2029. Attualmente si sta valutando come realizzare questi tagli. Secondo la SSR, non è ancora possibile precisare quali saranno gli effetti concreti sulle singole offerte.

L'attenzione principale è rivolta a misure di risparmio nelle strutture, nei processi, negli standard e nel portafoglio, per proteggere il programma e il giornalismo. «Ma con obiettivi di risparmio così elevati ci saranno comunque anche effetti sul programma.»

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