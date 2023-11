Tagli nelle redazioni francona e germanofona di RadioFr Keystone

RadioFr, la società friburghese a cui appartengono le emittenti francofona «Radio Fribourg» e tedescofona «Radio Freiburg», ha deciso di cancellare sei posti di lavoro, ovvero 4,8 equivalenti a tempo pieno.

Queste misure di risparmio sono indispensabili per presentare un bilancio equilibrato e garantire il futuro a lungo termine dell'azienda, si legge in un comunicato odierno.

Questi tagli «sono principalmente la conseguenza del massiccio calo delle entrate pubblicitarie nazionali, che ha portato a una perdita di quasi 500'000 franchi di fatturato dal 2020», spiega nella nota RadioFr.

«Purtroppo, la situazione non sta migliorando. Al contrario, il 2024 si prospetta come un altro anno difficile per il settore dei media».

Il Consiglio di amministrazione e la direzione di RadioFr «si rammaricano profondamente di essere arrivati a questa decisione». L'emittente friburghese, che attualmente ha in organico 44 persone, ha dichiarato che sono state messe in atto misure di accompagnamento per sostenere i dipendenti interessati.

Cantone criticato

RadioFr deplora anche «la mancanza di un sostegno significativo da parte del Cantone».

Il Consiglio di Stato friburghese «si è rifiutato a due riprese di entrare in materia su un eventuale aiuto, nonostante la Costituzione preveda che lo Stato incoraggi il bilinguismo».

Inoltre, il Cantone chiede a RadioFr il rimborso di 138'000 franchi concessi nell'ambito delle misure Covid-19. La questione è attualmente all'esame del Tribunale cantonale.

mp, ats