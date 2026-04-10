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Svizzera La Raiffeisen abbassa leggermente le previsioni sul PIL

SDA

10.4.2026 - 14:22

Gli esperti di Raiffeisen sono un po' più pessimisti. (Immagine d'archivio).
Gli esperti di Raiffeisen sono un po' più pessimisti. (Immagine d'archivio).
Keystone

Gli economisti di Raiffeisen hanno leggermente corretto le loro previsioni per prodotto interno lordo (PIL) e inflazione dell'anno in corso. Il motivo va ricercato nel conflitto in Iran e nel conseguente aumento dei prezzi dell'energia.

Keystone-SDA

10.04.2026, 14:22

10.04.2026, 14:36

In Svizzera nel 2026 il PIL dovrebbe crescere dello 0,9%, mentre in precedenza era stato pronosticato un +1,0%. Per l'anno prossimo si stima un +1,4%.

L'inflazione per quest'anno dovrebbe attestarsi allo 0,5%, contro lo 0,2% previsto in precedenza, si legge in una nota odierna. Per il 2027 si parla invece di un carovita dello 0,9%.

Grazie a un'intensità energetica relativamente bassa e alla forza del franco, la Svizzera non ha subito enormi conseguenze dalla shock legato al prezzo del petrolio, spiegano gli esperti della banca.

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