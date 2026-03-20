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Ex di BKB Basil Heeb verso la presidenza del CdA di Raiffeisen

SDA

20.3.2026 - 07:23

Raiffeisen ha scelto il nuovo presidente del Cda
Raiffeisen ha scelto il nuovo presidente del Cda
Keystone

Raiffeisen ha scelto il suo nuovo presidente: Basil Heeb, ex Ceo della Basler Kantonalbank (BKB). Il Consiglio di amministrazione (Cda) proporrà il suo nome in occasione della prossima assemblea generale di giugno.

Keystone-SDA

20.03.2026, 07:23

20.03.2026, 07:39

Dopo aver guidato la BKB dal 2019 a inizio 2025, il 61enne opera attualmente come consulente aziendale indipendente, si legge in una nota odierna dell'istituto bancario. In precedenza, Heeb aveva lavorato presso la banca privata Notenstein La Roche e dal 2009 al 2012 era stato membro della direzione della filiale basilese della Banca Wegelin.

Heeb subentrerà a Thomas Müller, che lo scorso settembre aveva annunciato le sue dimissioni. Müller ha fatto parte del Cda di Raiffeisen per circa otto anni ed è presidente del Cda dal 2021.

Oltre a Heeb, il Cda di Raiffeisen propone l'elezione nel Cda dell’ex Ceo di Bank Syz, Yvan Gaillard, dell'imprenditore Simon Gfeller e di Philipp Kronenberg, attivo nel settore del software. Succederanno agli uscenti Olivier Roussy, Thomas Rauber e Andrej Golob.

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