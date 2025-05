Cieli meno sereni sulla congiuntura svizzera. Keystone

Sulla scia delle vertenze commerciali globali e del rafforzamento del franco Raiffeisen corregge sensibilmente al ribasso le stime sulla crescita dell'economia svizzera nel 2025.

Keystone-SDA SDA

Gli esperti della banca prevedono che il prodotto interno lordo (Pil) – al netto degli eventi sportivi – aumenterà dello 0,9%, a fronte del +1,3% ipotizzato in precedenza, mentre nel 2026 (prima stima) la progressione sarà dell'1,0%.

Il pronostico dell'inflazione viene per contro lasciato allo 0,2% in relazione all'anno in corso e stimato allo 0,5% per i dodici mesi successivi. Gli analisti dell'istituto cooperativo ritengono inoltre che la Banca nazionale svizzera (BNS) si opporrà a un ulteriore apprezzamento della moneta elvetica: nella prossima riunione di giugno il tasso guida verrà abbassato dallo 0,25% allo 0%. Non si possono inoltre escludere tassi di interesse negativi in caso di effetti negativi ancora più marcati delle barriere doganali, mettono in guardia gli specialisti.