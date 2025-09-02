Thomas Müller ha guidato per quattro e mezzo il CdA di Raiffeisen Svizzera. Keystone

Raiffeisen Svizzera deve mettersi alla ricerca di un nuovo presidente del Consiglio di amministrazione (CdA). Thomas Müller infatti non si ricandiderà alla prossima assemblea generale in programma nel giugno 2026.

Keystone-SDA SDA

Con l'inizio del nuovo periodo strategico 2026, è giunto il momento ideale per passare la presidenza a nuove mani, afferma Müller in un comunicato odierno.

Questi ha fatto parte dell'organo di sorveglianza di Raiffeisen Svizzera per circa otto anni e l'ha guidato per quattro e mezzo.

Müller spiega di aver assunto la presidenza del CdA con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente il gruppo cooperativo.

Negli ultimi anni Raiffeisen ha presentato buoni risultati finanziari, è ottimamente capitalizzata e ha un chiaro orientamento strategico.

Stando al comunicato il CdA avvierà immediatamente il processo di ricerca di un successore.