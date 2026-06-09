All'orizzonte si profila un'inflazione in aumento, ma in modo moderato.
Keystone
Raiffeisen corregge lievemente al ribasso le stime sulla crescita svizzera, mentre ritocca al rialzo quelle riguardo all'inflazione, perlomeno per l'anno in corso.
In base ai nuovi scenari pubblicati oggi, il prodotto interno lordo (Pil) elvetico, al netto degli eventi sportivi, salirà dello 0,8% nel 2026 e dell'1,3% nel 2027, contro lo 0,9% e l'1,4% ipotizzato in precedenza.
Il rincaro si attesterà allo 0,7% quest'anno, a fronte dello 0,5% pronosticato prima; per i dodici mesi successivi viene per contro confermata un'inflazione allo 0,9%. Stando agli economisti l'impatto dell'incremento del prezzo del petrolio è stato moderato in Svizzera, grazie a una minore intensità energetica.
A differenza del 2022, inoltre, il rischio di effetti di secondo grado (cioè quelli derivati dalle conseguenze indirette) viene ritenuto basso: non è quindi attesa un'elevata inflazione.