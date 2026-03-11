Utile in calo lo scorso anno per Raiffeisen Keystone

Calo della redditività lo scorso anno per Raiffeisen. Il secondo gruppo bancario svizzero ha visto il proprio utile netto contrarsi del 9,9% su base annua, a 1,09 miliardi di franchi. Il volume d'affari ha tuttavia continuato a crescere.

Keystone-SDA SDA

Considerate nel loro insieme, le entrate sono diminuite del 2% a 3,83 miliardi di franchi, ha indicato oggi Raiffeisen. Il calo riflette la contrazione dei ricavi derivanti dalle operazioni su interessi. In questo ambito il risultato netto è stato di 2,64 miliardi, in calo del 7,1% rispetto a quello dell'anno precedente, a causa della diminuzione dei tassi di riferimento della Banca nazionale svizzera (BNS).