  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Banche Per Raiffeisen un utile in calo nel 2025

SDA

11.3.2026 - 07:37

Utile in calo lo scorso anno per Raiffeisen
Utile in calo lo scorso anno per Raiffeisen
Keystone

Calo della redditività lo scorso anno per Raiffeisen. Il secondo gruppo bancario svizzero ha visto il proprio utile netto contrarsi del 9,9% su base annua, a 1,09 miliardi di franchi. Il volume d'affari ha tuttavia continuato a crescere.

Keystone-SDA

11.03.2026, 07:37

11.03.2026, 07:38

Considerate nel loro insieme, le entrate sono diminuite del 2% a 3,83 miliardi di franchi, ha indicato oggi Raiffeisen. Il calo riflette la contrazione dei ricavi derivanti dalle operazioni su interessi. In questo ambito il risultato netto è stato di 2,64 miliardi, in calo del 7,1% rispetto a quello dell'anno precedente, a causa della diminuzione dei tassi di riferimento della Banca nazionale svizzera (BNS).

I più letti

Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
Un autopostale prende fuoco nel canton Friburgo, sei vittime e quattro feriti
Autopostale in fiamme a Kerzers, ecco cosa sappiamo finora
Michelle Hunziker come Fiorello: ecco quale show musicale condurrà
L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»

Altre notizie

Il bialncio. Risultati storici per l'aeroporto di Zurigo nel 2025, ma cala in borsa

Il bialncioRisultati storici per l'aeroporto di Zurigo nel 2025, ma cala in borsa

Piazze meno pazze. I mercati tirano il fiato: crollano petrolio e gas, mentre le borse europee rimbalzano

Piazze meno pazzeI mercati tirano il fiato: crollano petrolio e gas, mentre le borse europee rimbalzano

Nell'esercizio 2025. Il CEO di Partners Group guadagna meno, ma rimane tra i più pagati

Nell'esercizio 2025Il CEO di Partners Group guadagna meno, ma rimane tra i più pagati