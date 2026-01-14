  1. Clienti privati
Svizzera Ramo informatica e telecomunicazioni ottimista sul futuro

SDA

14.1.2026 - 18:00

L'intelligenza artificiale sta dando nuova linfa al settore.
L'intelligenza artificiale sta dando nuova linfa al settore.
Keystone

Il settore svizzero dell'informatica e delle telecomunicazioni (ICT) guarda con ottimismo al futuro.

Keystone-SDA

14.01.2026, 18:00

14.01.2026, 18:04

Nel primo trimestre 2026 l'indice calcolato dall'associazione del ramo Swico sulla base delle aspettative delle aziende riguardo all'andamento degli affari per i successivi tre mesi, determinate nell'ambito di un sondaggio, si è attestato a 113,9 punti, 11,7 punti in più del trimestre precedente.

«Si tratta della progressione più forte da metà 2021», commentano gli esperti della Swico in un comunicato odierno. Il nuovo dato segue diversi trimestri in contrazione.

«Naturalmente il contesto globale rimane difficile», afferma Giancarlo Palmisani, dirigente presso Swico, citato nella nota. «Ma nel 2025 il settore ha dimostrato di poter crescere anche in tempi non facili. Ora è importante mantenere questa forza nel 2026 e investire in modo intelligente nell'innovazione, nella produttività e in personale qualificato».

Il comparto si trova di fronte al compito di trasformare l'intelligenza artificiale (IA) da tema di grande attualità a realtà strategica, prosegue l'esperto. «Sarà fondamentale riuscire a integrare l'IA in modo sensato nei processi esistenti e, allo stesso tempo, continuare a formare il personale. La carenza di manodopera si sta spostando sempre più dalla quantità alla qualificazione», conclude lo specialista.

