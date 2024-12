Il commercio dell'oro a vele spiegate Keystone

Boom di clienti nei «compro oro» a causa dell'impennata del prezzo del metallo giallo, salito a quasi 2800 dollari per oncia troy (31,1 grammi). Il settore parla di annata storica.

«Nel corso dell'anno abbiamo registrato un numero record di clienti in tutti i nostri 35 negozi. Nelle ultime settimane, il numero di persone che volevano vendere oro è triplicato», afferma Eve Conesa, responsabile marketing del rivenditore di gioielli e orologi The Swiss Collector, in un'intervista concessa all'agenzia AWP.

Gli acquisti e le vendite andavano bene già durante la pandemia, ma negli ultimi mesi gli affari sono stati più buoni che mai, perché l'oro è considerato un «bene rifugio», aggiunge Conesa, precisando che le vendite della sua azienda nel 2024 sono le migliori di sempre.

Le fa eco Gold Service, che ha una dozzina di filiali in Svizzera: «Abbiamo dal 20 al 30% di clienti in più rispetto al passato, e anche di più nelle ultime settimane», afferma il direttore generale Yann Bouillonnec.

La tendenza è più verso la vendita, perché chi ha acquistato oro vuole realizzare profitti, prosegue Bouillonnec: «Molto oro viene però anche comprato, perché è un investimento a lungo termine. Ci sono sempre stati alti e bassi, ma il prezzo è cresciuto costantemente negli ultimi 30 anni».

La maggior parte delle persone vende gioielli ereditati, fuori moda o rotti. Ma ci sono anche vendite di lingotti o monete. Il volume varia da pochi grammi a diversi chili. «Anche solo 100 grammi d'oro possono fruttare al venditore oltre 5500 franchi, a seconda della purezza», spiega Bouillonec.

Degussa Goldhandel, uno dei maggiori rivenditori d'oro in Europa, afferma di avere il 50% di clienti in più rispetto a prima dell'estate. L'azienda, che acquista e vende principalmente lingotti e monete, sta anch'essa vivendo un'annata da record, afferma Andreas Hablützel, responsabile della società, senza voler fornire cifre precise.

Le vendite sono alte in questo momento, dice Hablützel. Per quanto riguarda gli acquisti, si tratta principalmente di lingotti d'oro ereditati, ma i clienti ne vogliono anche di nuovi. L'approvvigionamento è stato un po' complicato in estate, ma «le nostre scorte sono sufficienti a soddisfare la domanda», afferma Hablützel.

Presso The Swiss Collector, le scorte sono attualmente in esaurimento. Le forniture sono scarse, precisa la responsabile, Eve Conesa. L'azienda è in attesa di nuove consegne da parte delle fonderie.

Il direttore di Gold Service, Yann Bouillonnec, parla di singoli ritardi nelle forniture, ma non c'è nessun collo di bottiglia. L'azienda, che si rifornisce dalla fonderia d'oro Argor Heraeus, detiene solo piccole scorte per motivi di sicurezza.

Nonostante la tendenza al rialzo, i prezzi dell'oro continuano a fluttuare. Dal massimo storico di 2790 dollari per oncia alla fine di ottobre, si è scesi a 2640 dollari.

A causa di questi alti e bassi le società di trading adeguano i loro prezzi almeno una volta o più al giorno. Degussa Goldhandel ritocca addirittura i prezzi in tempo reale.

Questa «età dell'oro» sembra destinata a continuare nel prossimo anno. Gli esperti stimano che l'aumento del prezzo continuerà, anche se non in maniera così dirompente come in passato.

Il 22% degli svizzeri possiede oro sotto forma di monete e lingotti, esclusi i gioielli, secondo uno studio condotto dall'Università di San Gallo per conto del commerciante di metalli preziosi Philoro, pubblicato a fine ottobre. In base alla ricerca, ogni abitante possiede in media circa 101 grammi d'oro per un valore di 7521 franchi.

Complessivamente si stima che la popolazione svizzera accumuli circa 200 tonnellate d'oro per un valore di quasi 15 miliardi di franchi. Un quinto di questo quantitativo è conservato in casa, mentre due terzi sono custoditi nei caveau delle banche.

