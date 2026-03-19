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Aviazione Nel 2025 è record di passeggeri aerei in Svizzera

SDA

19.3.2026 - 10:13

Neanche prima della pandemia era mai stato registrato un numero di passeggeri così elevato come nel 2025.
Neanche prima della pandemia era mai stato registrato un numero di passeggeri così elevato come nel 2025.
Keystone

Gli aeroporti svizzeri hanno registrato lo scorso anno un nuovo record di passeggeri: complessivamente dagli scali di Zurigo, Ginevra e Basilea sono arrivati, partiti o transitati con voli di linea o charter 60 milioni di persone.

Keystone-SDA

19.03.2026, 10:13

19.03.2026, 10:15

Nemmeno negli anni precedenti l'inizio della pandemia di COVID-19 si era mai registrato un numero di passeggeri così elevato come nel 2025, afferma oggi l'Ufficio federale di statistica (UST) in un comunicato. Rispetto all'anno precedente si tratta di un incremento del 4%.

L'aeroporto più trafficato è stato quello di Zurigo, con 32,5 milioni di passeggeri, seguito da Ginevra con 17,7 milioni e Basilea-Mulhouse con 9,6 milioni. Circa il 78% delle persone partite da uno scalo svizzero (non in transito) aveva come destinazione un paese europeo.

Lo scorso anno è aumentato anche il numero di movimenti aerei, del 3%, raggiungendo i 450'773 decolli ed atterraggi. Si tratta comunque del 4% in meno che nel 2019.

Nel settore cargo, le merci trasportate (anche in transito) sono diminuite dello 0,4% – a 414'191 tonnellate – rispetto all'anno precedente e dell'8% rispetto al 2019.

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