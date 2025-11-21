  1. Clienti privati
Svizzera Aumenta il reddito disponibile, ma è frenato dai premi di cassa malati

SDA

21.11.2025 - 11:00

L'assicurazione sanitaria incide in modo sempre più forte sul reddito delle famiglie.
Keystone
Keystone

I premi dell'assicurazione malattia incidono sull'evoluzione del reddito disponibile degli svizzeri.

Keystone-SDA

21.11.2025, 11:00

21.11.2025, 11:14

Esso sarebbe aumentato dell'1,0% nel 2025, ma a causa delle fatture di cassa malati più salate la progressione si è limitata allo 0,7%, vale a dire 0,3 punti percentuali in meno.

La stima è stata pubblicata oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST). Va innanzitutto detto che nella definizione dei funzionari di Neuchâtel il reddito disponibile è quanto le economie domestiche hanno effettivamente a disposizione per spendere o risparmiare, dopo aver incassato salario, rendite e sussidi e aver pagato le imposte nonché i contributi sociali e assicurativi.

Questo reddito disponibile viene calcolato a 4658 franchi al mese (in media per persona), cioè 36 franchi in più (+0,7%) del 2024. Il premio medio di assicurazione malattia (prima di sussidi) è di 457 franchi, che scende a 390 (-67 franchi) tenuto conto delle riduzioni per chi ha redditi modesti. Se il costo della cassa malati fosse rimasto pari a quello dell'anno scorso, l'incremento del reddito disponibile sarebbe stato di 48 franchi (+1,0%).

Per stabilire il costo della cassa malati l'UST calcola l'indice dei premi dell'assicurazione malattie (IPAM), che tiene conto di tutte le classi di età, di tutti i tipi di franchigia e di tutti i possibili modelli. In base a questa statistica il premio dell'assicurazione malattia di base è salito nel 2025 del 5,7%, mentre per le complementari si è assistito a una contrazione dello 0,6%. Concretamente il primo indice ha raggiunto un livello di 270 punti, il secondo di 127: erano entrambi a 100 nel 1999. Tenuto conto di entrambi i comparti, l'indice è a 223 punti.

«Lara Gut-Behrami s'è impigliata in una porta, poi è caduta in modo violento»
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
La Rocca celebra Barbara D'Urso e un messaggio infiamma il web: «Siamo solo amici?»
Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
William contro Carlo, Kate contro Camilla: a corte è guerra aperta e gli equilibri tremano

Crescita trainata dall'export. Lagarde: «Il modello di crescita dell'UE guarda a un mondo che sta sparendo»

Crescita trainata dall'exportLagarde: «Il modello di crescita dell'UE guarda a un mondo che sta sparendo»

Svizzera. Vendite al via per il Black Friday, tra sconti e consumatori più cauti

SvizzeraVendite al via per il Black Friday, tra sconti e consumatori più cauti

Promesse mantenute. UBS riacquista azioni per 1,6 miliardi, per un totale di 3 miliardi nel 2025

Promesse mantenuteUBS riacquista azioni per 1,6 miliardi, per un totale di 3 miliardi nel 2025