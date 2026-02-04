  1. Clienti privati
Salvataggio Rega ha soccorso oltre 13'000 persone nel 2025

SDA

4.2.2026 - 11:57

La Rega ha effettuato oltre 20'000 missioni nel 2025
Keystone
Keystone

La Guardia aerea di soccorso (Rega) ha effettuato l'anno scorso 20'463 missioni e trasportato in totale – in Svizzera e all'estero – 13'168 persone (+2,5% rispetto al 2024) per una media di circa 36 pazienti al giorno.

Keystone-SDA

04.02.2026, 11:57

Nel dettaglio 11'812 persone sono state prese a carico dalle squadre in elicottero, mentre 1356 pazienti sono stati rimpatriati da aerei ambulanza e aerei di linea, ha comunicato oggi la Rega.

Gli interventi, che come detto si sono attestati a 20'463, sono stati circa 800 in più rispetto al 2024, per una media di 56 ogni 24 ore, viene indicato, aggiungendo che il numero di missioni è stato superiore del 7% rispetto alla media degli ultimi cinque anni.

In elicottero gli interventi sono progrediti del 3,7% a 15'265: quelli di salvataggio sul luogo dell'incidente sono aumentati (+5,0% a 9127), mentre quelli di trasferimento da ospedali regionali a centrali è diminuito (-5,1% a 2591).

Il numero di persone e di missioni – sottolinea la nota – non coincide, in quanto a bordo degli elicotteri o degli aerei ambulanza possono esserci più pazienti o perché i voli di ricerca non trasportano individui. La centrale operativa della Rega organizza inoltre, ad esempio, anche il trasporto di bestiame per l'agricoltura di montagna.

La quantità di interventi della Rega è soggetta a fluttuazioni naturali, in particolare a causa delle condizioni meteorologiche. Ad esempio, nel giugno 2025, piuttosto caldo e soleggiato, gli equipaggi hanno effettuato quasi il 18% di missioni in più rispetto al giugno 2024, mentre nel luglio 2025 – piovoso – l'8% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, precisa la Rega.

I servizi della Rega all'estero sono stati utilizzati da 2590 persone, l'1,5% in più rispetto al 2024. I consulenti medici hanno assistito telefonicamente 1234 persone, mentre il rimpatrio – come detto – è stato necessario in 1356 casi.

I jet ambulanza della Rega hanno effettuato 1049 missioni (+1,5% in più rispetto al 2024), riportando in Svizzera 1046 persone (+1,7%) con problemi medici. La centrale operativa ha organizzato il ritorno su voli di linea sotto controllo medico per 310 persone (-2,8%).

