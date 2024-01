Fra le strutture più gettonate di Reka figura il villaggio di vacanza di Albonago. Keystone

Il 2023 è stato un anno dinamico per Reka.

Il gruppo – costituito dalla Cassa svizzera di viaggio Reka e da diverse società affiliate – ha contabilizzato ricavi per 100 milioni di franchi, il 2,1% in più dei dodici mesi precedenti e secondo miglior risultato della storia.

Nel comparto vacanze i proventi sono saliti del 2,8% a 79 milioni, spinti fra l'altro dal rinnovato interesse per le vacanze all'estero, che hanno portato il centro balneare Golfo del Sole in Toscana a generare un fatturato record. I ricavi nel segmento di modalità di pagamento Reka sono per contro rimasti stabili a 21 milioni.

Fondata nel 1939 da sindacati e dalle associazioni turistiche Reka è una società cooperativa senza scopo di lucro. I soci sono oggi 500 e comprendono aziende, associazioni di lavoratori, fornitori di prestazioni, organizzazioni del trasporto e del turismo nonché altre persone fisiche e giuridiche. I due principali settori di attività sono la valuta Reka – utilizzata da oltre 1 milioni di clienti – e le vacanze Reka: la società gestisce diversi villaggi turistici e ha una forte presenza in Ticino e nei Grigioni.

hm, ats