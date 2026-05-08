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Turismo Ricavi record per Reka nel 2025

SDA

8.5.2026 - 18:00

Reka ha una forte presenza in Ticino.
Reka ha una forte presenza in Ticino.
Keystone

Introiti da primato per Reka: nel 2025 il gruppo – costituito dalla Cassa svizzera di viaggio Reka e da diverse società affiliate – ha contabilizzato ricavi per 132 milioni di franchi, a fronte dei 125 milioni dei dodici mesi precedenti.

Keystone-SDA

08.05.2026, 18:00

08.05.2026, 18:04

Pilastro dell'attività è stato il comparto vacanze, che ha apportato 82 milioni, emerge dai bilanci pubblicati oggi. Gli investimenti patrimoniali hanno contribuito con 28 milioni, mentre il segmento valuta Reka ha fornito 23 milioni. Il risultato operativo si è attestato a 0,9 milioni, mentre l'utile netto è ammontato a 70'000 franchi.

La Reka-Card ha mantenuto la sua forte posizione come popolare prestazione extra-salariale, si legge in un comunicato. Oltre 4500 aziende, organizzazioni e istituzioni hanno consentito ai propri collaboratori e associati di acquistare valuta Reka a condizioni agevolate. Il volume totale è salito a 514 milioni. La vendita dei classici Reka-check è stata invece interrotta alla fine dell'anno.

Intanto con l'acquisizione del resort Ortano Mare sull'isola d'Elba nel 2025 Reka ha ampliato in modo mirato le proprie attività all'estero. La struttura comprende 120 appartamenti vacanze, altrettante camere d'albergo e un'ampia offerta in materia di ristorazione nonché di attività sportive e ricreative. La prima stagione operativa avrà inizio fra una settimana. Nei prossimi anni Reka procederà a un graduale rinnovamento delle strutture.

Fondata nel 1939 da sindacati e da associazioni turistiche Reka è una società cooperativa senza scopo di lucro. I soci sono oggi 500 e comprendono aziende, associazioni di lavoratori, fornitori di prestazioni, organizzazioni del trasporto e del turismo nonché altre persone fisiche e giuridiche. I due principali settori di attività sono la valuta Reka – utilizzata da oltre 1 milione di clienti – e le vacanze Reka: la società gestisce diversi villaggi turistici e ha una forte presenza in Ticino e nei Grigioni.

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