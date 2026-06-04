  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

+1,6% Rendimento positivo in maggio per le casse pensioni

SDA

4.6.2026 - 20:01

Particolarmente convincenti si sono mostrate le azioni di imprese estere.
Particolarmente convincenti si sono mostrate le azioni di imprese estere.
Keystone

Le casse pensioni svizzere hanno approfittato in maggio del buon andamento dei mercati finanziari: il rendimento medio degli investimenti si è attestato al +1,6%.

Keystone-SDA

04.06.2026, 20:01

04.06.2026, 20:07

La performance da inizio anno sale così al +3,3%, emerge da un'analisi condotta sotto il marchio Swisscanto da Zürcher Kantonalbank (ZKB), la banca cantonale di Zurigo.

A trainare la crescita di maggio è stata soprattutto la classe delle azioni: i titoli esteri hanno registrato un balzo del 5%, mentre quelli svizzeri hanno guadagnato il 3%.

Sull'intero 2026 (gennaio-maggio), i migliori risultati sono stati ottenuti dalle azioni estere (+11%), da quelle elvetiche (+5%) e dalle materie prime (+5%).

I più letti

Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
Zelensky tende la mano a Putin: «Incontriamoci», mentre da Mosca arriva lo spiraglio sulla pace
Ecco tutti i cambiamenti che entrano in vigore in Svizzera in giugno
Maddox elimina «Pitt»: il figlio di Angelina Jolie cambia ufficialmente cognome
Anziana con deambulatore beccata a 42 km/h, ecco com'è stato possibile

Altre notizie

Ci sarà ancora lui nel 2027?. Ermotti: «Accoppiata Svizzera-UBS vincente». Ma com'è il rapporto col Consiglio federale?

Ci sarà ancora lui nel 2027?Ermotti: «Accoppiata Svizzera-UBS vincente». Ma com'è il rapporto col Consiglio federale?

Mercato immobiliare. Case di vacanza: ecco la Top 5 delle località più care delle Alpi. Qual è la tendenza futura?

Mercato immobiliareCase di vacanza: ecco la Top 5 delle località più care delle Alpi. Qual è la tendenza futura?

Mercato del lavoro. La Seco: «La disoccupazione è nell'ambito delle previsioni annuali»

Mercato del lavoroLa Seco: «La disoccupazione è nell'ambito delle previsioni annuali»