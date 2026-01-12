  1. Clienti privati
Pacchetto di regole Requisiti patrimoniali UBS: «no» di banchieri ed economiesuisse

SDA

12.1.2026 - 11:00

Il Consiglio federale vuole ridefinire le regole per UBS.
Il Consiglio federale vuole ridefinire le regole per UBS.
Keystone

L'Associazione svizzera dei banchieri si oppone fermamente al pacchetto di regole per UBS proposto dal Consiglio federale. Secondo l'organizzazione le misure rischiano di inasprire ulteriormente e senza necessità i già stringenti requisiti svizzeri.

SDA

12.01.2026, 11:00

12.01.2026, 11:07

In una presa di posizione odierna il direttore Roman Studer chiede una visione d'insieme per evitare «doppioni e inutili oneri». L'organismo sostiene inoltre che tali norme, sebbene mirate a UBS, creerebbero uno svantaggio competitivo strutturale per l'intera piazza finanziaria elvetica, aumentando i costi e indebolendo l'economia reale. L'ASB esorta quindi a valutare alternative proporzionate e coordinate a livello internazionale.

Sulla stessa lunghezza d'onda è anche Economiesuisse. «Il previsto inasprimento della regolamentazione bancaria rischia di aumentare il costo del credito e di indebolire la piazza finanziaria elvetica», argomenta la federazione delle imprese svizzere. «I requisiti in materia di fondi propri e liquidità sono certamente ragionevoli, ma i responsabili politici non devono trascurare le loro conseguenze per l'economia reale».

Le reazioni di ASB ed Economiesuisse si inseriscono nell'ambito della procedura di consultazione del progetto del Consiglio federale che si è conclusa venerdì. Anche diversi partiti – come già emerso – hanno sollevato critiche.

