Revolut si sta espandendo. Keystone

Revolut sta intensificando gli sforzi per la costruzione della nuova sede centrale per l'Europa occidentale a Parigi, destinata a servire i clienti della regione.

Keystone-SDA SDA

Dopo la nomina di Béatrice Cossa-Dumurgier a Ceo dell'unità in questione la banca punta ad assumere oltre 400 nuovi dipendenti entro la fine del 2029 in funzioni critiche come compliance, gestione del rischio, sicurezza, controlli interni, prevenzione dei reati finanziari, finanza, ufficio legale, vendite e product operations.

Almeno 200 di queste assunzioni saranno basate in Francia, con ruoli aggiuntivi distribuiti in altri mercati chiave dell'Europa occidentale, tra cui Spagna, Portogallo, Germania, Italia e Irlanda.

Parallelamente, circa 600 dipendenti Revolut attuali passeranno progressivamente alla filiale francese una volta che sarà stata consolidata, in particolare nelle funzioni di assistenza clienti, credito e prodotto, per supportare lo sviluppo di funzionalità molto attese, tra cui mutui e prestiti alle imprese nella regione. L'avvio dell'attività prevede circa 80 nuove assunzioni nel primo anno, per poi arrivare a oltre 400 ruoli diretti entro il 2029. Grazie al continuo supporto operativo da parte del gruppo più ampio, entro la fine del decennio oltre 1500 dipendenti saranno dedicati alla filiale bancaria francese di Revolut (NewBank).

Nel corso dell'estate verranno annunciate ulteriori nomine nel team dirigenziale. Queste attività di recruiting si svolgono parallelamente alla richiesta di licenza bancaria in Francia da parte di Revolut, in linea con le aspettative normative.