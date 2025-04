Revolut si è conquistata un posto importante in Svizzera. Keystone

Revolut in piena espansione in Svizzera: la società inglese che offre servizi bancari – carta prepagata, cambio valuta, pagamenti – ha superato la soglia di un milione di clienti.

«Uno svizzero su sei di età compresa tra i 20 e i 64 anni utilizza Revolut, confermando il suo status di soluzione bancaria digitale leader in Svizzera», afferma l'azienda in un comunicato odierno. Anche il numero di transazioni è in forte aumento: nel primo trimestre 2025 si è attestato a 53 milioni, quasi il doppio di quello registrato nello stesso periodo dell'anno prima.

«La rapida crescita di Revolut dimostra ancora una volta la crescente popolarità e accettazione dei prodotti finanziari innovativi, dell'applicazione di facile utilizzo e della struttura trasparente delle commissioni», argomenta l'impresa, che sottolinea come la progressione sia stata raggiunta esclusivamente attraverso le raccomandazioni e il passaparola, e non ricorrendo all'uso di campagne di marketing su larga scala.

«Raggiungere un milione di clienti privati in Svizzera è la prova del valore che offriamo», afferma Julian Biegmann, direttore del gruppo per la Svizzera, citato nella nota. «Siamo impegnati sul mercato elvetico e ci concentriamo sull'offerta di soluzioni finanziarie personalizzate che soddisfino le mutevoli esigenze dei nostri clienti. La recente espansione della nostra offerta di servizi locali con IBAN svizzeri virtuali, pagamenti con codice QR e accesso ai prodotti di investimento è un'ulteriore prova di questo impegno. Nelle prossime settimane prevediamo di lanciare altri prodotti per gli utenti della Confederazione».

La società si è posta l'obiettivo di continuare a procedere sul cammino di espansione e di acquisire almeno 250'000 nuovi clienti in Svizzera ogni anno. L'azienda si sta concentrando sull'ampliamento della gamma di prodotti e di servizi.

Revolut è una fintech fondata nel 2015 che ha sede a Londra. I suoi prodotti raggiungono 80 milioni di clienti che effettuano ogni mese oltre 800 milioni di transazioni.