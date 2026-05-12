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Armamenti Rheinmetall avvia la produzione di droni kamikaze

SDA

12.5.2026 - 17:08

Il ceo Armin Papperger
Il ceo Armin Papperger
Keystone

Rheinmetall, il più grande gruppo tedesco nel settore degli armamenti, ha avviato la produzione di droni kamikaze.

Keystone-SDA

12.05.2026, 17:08

12.05.2026, 17:14

Il Ceo Armin Papperger ha dichiarato durante l'assemblea generale online dell'azienda: «Con questo sistema stiamo ora avviando la produzione in serie nella sede di Neuss». Si riferiva a un drone in grado di volare in aria fino a 70 minuti per poi lanciarsi contro un bersaglio ed esplodere.

Un portavoce di Rheinmetall ha dichiarato che il modello è già in produzione in uno stabilimento di Braunschweig e che l'azienda è in procinto di estendere la produzione allo stabilimento di Neuss, vicino a Düsseldorf.

In passato, nello stabilimento di Neuss venivano prodotti componenti automobilistici, ma Rheinmetall sta abbandonando il suo settore in declino come fornitore automobilistico. In futuro, lo stabilimento di Neuss sarà utilizzato per la produzione di materiale bellico, come i droni del modello FV-014.

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