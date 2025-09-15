  1. Clienti privati
Germania Rheinmetall rafforza la sua presenza nella marina militare

SDA

15.9.2025 - 09:20

Rheinmetall si espande nel campo della marina militare.
Keystone

Il colosso tedesco delle armi Rheinmetall comunica di essere sul punto di acquisire Naval Vessels Luerssen (Nvl) dal gruppo Luerssen, vale a dire il segmento militare del gruppo cantieristico.

Keystone-SDA

15.09.2025, 09:20

15.09.2025, 09:38

Per ora, entrambe le parti hanno deciso di non comunicare dettagli sul costo dell'operazione. Si punta a concludere l'accordo in tempi brevi.

Con questa acquisizione strategica, Rheinmetall «amplia il proprio portafoglio nel settore della cantieristica navale militare e rafforza la propria posizione di leader nella fornitura di tecnologie per la difesa in Germania e in Europa», si legge nel comunicato.

Secondo l'azienda tedesca l'attuale situazione mostra come stia aumentando la necessità di disporre di capacità militari sui mari.

NVL è un gruppo cantieristico privato con quattro cantieri navali nella Germania settentrionale e sedi internazionali. Impiega oltre 2.100 dipendenti in tutto il mondo, ha realizzato un fatturato di circa 1 miliardo di euro nel 2024 ed è considerata un pioniere nella ricerca e nello sviluppo di sistemi marittimi autonomi di superficie.

