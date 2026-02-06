Per il 2026 Amazon stima che le spese di capitale saranno di 200 miliardi (foto d'archivio) Keystone

Amazon ha chiuso il quarto trimestre con ricavi per 213,39 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti. Per il 2026 il colosso delle vendite al dettaglio stima che le spese di capitale saranno di 200 miliardi, oltre i 146,11 miliardi previsti dal mercato.

Keystone-SDA SDA

Il quarto trimestre si è chiuso con un utile di 21,2 miliardi di dollari, in linea con le attese degli analisti. A sorprendere è stato il previsto balzo delle spese di capitale. Nel 2026 aumenteranno del 56% a 200 miliardi per finanziare la corsa all'intelligenza artificiale. Il colosso delle vendite al dettagli prevede per i primi tre mesi di quest'anno ricavi fra i 173,5 e i 178,5 miliardi, e un utile operativo di 156,5-21,5 miliardi.