Secondo trimestre con vento in poppa per Richemont. Keystone

Il gruppo del lusso Richemont, specializzato in gioielli e orologi, ha registrato una crescita più robusta nel secondo trimestre rispetto al periodo precedente.

Keystone-SDA SDA

L'incremento organico, che si era attestato al 6% nel primo trimestre, ha raggiunto il 14% nel trimestre estivo.

Nel secondo trimestre dell'esercizio 2025/26, terminato a fine settembre, anche il segmento orologi, ultimamente in difficoltà, è tornato a crescere. Inoltre, il mercato cinese ha ripreso a espandersi.

Nel semestre in esame, la società con sede a Ginevra ha conseguito un aumento delle vendite a tassi di cambio costanti del 10%, raggiungendo 10,62 miliardi di euro, come si evince da una nota odierna. Gli analisti avevano previsto in media un fatturato di 10,43 miliardi di euro.

Tutte le regioni hanno registrato una crescita a due cifre a tassi di cambio costanti nel secondo trimestre, trainata da una domanda locale persistente. La regione combinata di Cina, Hong Kong e Macao, come pure la regione Giappone, sono tornate a contribuire alla crescita nel secondo trimestre, si legge nel comunicato.

Per il secondo semestre, tutte le regioni eccetto il Giappone hanno mostrato un incremento organico. Particolarmente elevati sono stati i tassi di crescita nelle Americhe (+18%) e in Medio Oriente e Africa (+19%). L'Europa ha segnato un +11%, mentre le vendite nella regione Asia-Pacifico sono aumentate del 5%. Il Giappone ha invece registrato un calo del 4%.

Nei primi sei mesi dell'anno, la regione Asia-Pacifico ha rappresentato la quota maggiore del fatturato con il 32%, seguita dalle Americhe (25%) e dall'Europa (24%). Il Giappone e il Medio Oriente e Africa hanno contribuito rispettivamente con il 10% e il 9% delle vendite totali.

Guardando ai vari segmenti di business, le maison di gioielleria – tra cui marchi come Cartier e Van Cleef & Arpels – hanno beneficiato di una domanda elevata e hanno incrementato le vendite a tassi di cambio costanti del 14% nel primo semestre, attestandosi a 7,75 miliardi di euro. Nel solo secondo trimestre, la crescita ha raggiunto il 17%.

Al contrario, le vendite di orologi – Richemont possiede brand di lusso come Piaget e IWC – sono diminuite organicamente del 2% nei primi sei mesi, scendendo a 1,56 miliardi di euro. Nel secondo trimestre hanno per contro segnato un aumento del 3%.