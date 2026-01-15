Richemont può essere soddisfatta del trimestre natalizio. Keystone

Il gruppo Richemont, attivo nel lusso, ha migliorato il fatturato nell'importante trimestre natalizio. Le aspettative sono state nettamente sorpassate.

Keystone-SDA SDA

Nel terzo trimestre 2025/26 (chiuso a fine dicembre) il giro d'affari è cresciuto del 4% su base annua a 6,4 miliardi di euro, si legge in un comunicato odierno. In valute locali l'incremento raggiunge persino l'11%.

La crescita è migliore di quella dell'anno scorso, che era considerato da record, quando il gruppo ginevrino aveva realizzato un +10%. Gli analisti contattati dall'agenzia finanziaria AWP miravano su un +8,3%.

Il ramo dei gioielli, capitanato da Cartier, si è mostrato in piena forma (+14% a cambi costanti), e anche il settore degli orologi è andato bene (+7%).

Le cifre riguardanti gli utili non vengono pubblicate nel terzo trimestre. Il gruppo non ha fatto nemmeno previsioni sull'insieme dell'esercizio 2025/26.