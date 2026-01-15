  1. Clienti privati
Lusso Richemont cresce oltre le attese nel trimestre natalizio

SDA

15.1.2026 - 07:55

Richemont può essere soddisfatta del trimestre natalizio.
Keystone

Il gruppo Richemont, attivo nel lusso, ha migliorato il fatturato nell'importante trimestre natalizio. Le aspettative sono state nettamente sorpassate.

Nel terzo trimestre 2025/26 (chiuso a fine dicembre) il giro d'affari è cresciuto del 4% su base annua a 6,4 miliardi di euro, si legge in un comunicato odierno. In valute locali l'incremento raggiunge persino l'11%.

La crescita è migliore di quella dell'anno scorso, che era considerato da record, quando il gruppo ginevrino aveva realizzato un +10%. Gli analisti contattati dall'agenzia finanziaria AWP miravano su un +8,3%.

Il ramo dei gioielli, capitanato da Cartier, si è mostrato in piena forma (+14% a cambi costanti), e anche il settore degli orologi è andato bene (+7%).

Le cifre riguardanti gli utili non vengono pubblicate nel terzo trimestre. Il gruppo non ha fatto nemmeno previsioni sull'insieme dell'esercizio 2025/26.

