Richemont: fatturato in forte crescita in terzo trimestre

Il colosso ginevrino del settore del lusso Richemont ha registrato un fatturato nettamente superiore alle attese degli analisti nel terzo trimestre dell'esercizio 2021-2022, conclusosi il 31 dicembre scorso.

Le vendite si sono attestate a 5,66 miliardi di euro (5,90 miliardi di franchi al cambio attuale), ciò che corrisponde a una progressione su base annua del 35 % (del 32% se si escludono gli effetti del cambio).

Il risultato è il riflesso dell'andamento in tutte le regioni e per tutti i prodotti, ma in particolare dei mercati statunitense ed europeo, si legge in un comunicato odierno del gruppo.

A livello di prodotti, è in particolare il segmento dei gioielli, guidato da Cartier, il marchio più importante della società, ad aver beneficiato di una domanda elevata: ha registrato una crescita del 38% in valuta locale. Ma la progressione è stata forte anche negli orologi con marchi come Piaget e IWC.

Il dato sulle vendite è ampiamente superiore alle stime degli analisti interrogati dall'agenzia di stampa finanziaria Awp, che si aspettavano un fatturato di 5,02 miliardi di euro, con una crescita organica di circa il 18%.

Come nei primi sei mesi dell'esercizio, le vendite sono risultate superiori al livello di due anni fa, precedente alla crisi del Covid-19. Nei primi trimestri, il fatturato è aumentato del 51% e del 50% escludendo gli effetti di cambio.

Il gruppo non pubblica dati sull'utile nel terzo trimestre.

