  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Industria orologiera Richemont vende il marchio Baume & Mercier all'italiana Damiani

SDA

22.1.2026 - 17:01

Baume & Mercier realizza orologi che non passano inosservati.
Baume & Mercier realizza orologi che non passano inosservati.
Keystone

Il panorama dell'alta orologeria registra un significativo cambio di proprietà: il colosso ginevrino del lusso Richemont cede il marchio Baume & Mercier al gruppo italiano Damiani, noto per i suoi gioielli.

Keystone-SDA

22.01.2026, 17:01

22.01.2026, 17:11

L'operazione è stata comunicata oggi congiuntamente dalle parti senza rivelare i dettagli finanziari dell'accordo.

Con questa mossa Damiani compie un deciso passo per diversificare e rafforzare il suo portafoglio, si legge in una nota. L'obiettivo dichiarato è far leva sulla solida presenza in Italia e sulla sua rete distributiva per rilanciare Baume & Mercier, società con sede a Ginevra con una storia che risale al 1830.

Da parte sua, Richemont, che comprende nel suo portafoglio marchi del calibro di Cartier, IWC e Jaeger-LeCoultre, procede a un ulteriore affinamento della sua strategia, cedendo un'attività considerata non essenziale. Per garantire una transizione ordinata, il gruppo elvetico fornirà servizi operativi a Baume & Mercier per almeno dodici mesi dopo il completamento della vendita. Il perfezionamento dell'operazione è previsto per l'estate 2026.

Baume & Mercier non pubblica bilanci separati: le analisi nel settore stimano comunque il suo fatturato annuo a un importo compreso tra i 100 e i 150 milioni di dollari (79-118 milioni di franchi).

I più letti

La cena esclusiva del WEF con il segretario al Commercio degli Stati Uniti sfugge al controllo
Gli occhiali sfoggiati da Emmanuel Macron a Davos fanno furore
Pio Esposito ha illuminato San Siro: attenta Inter, il ragazzo piace agli inglesi
Alisha Lehmann mostra il suo nuovo fidanzato nel giorno del suo compleanno
Valentino Rossi denuncia la compagna del padre, Graziano si difende: «I soldi glieli ho dati io»

Altre notizie

Previsioni economiche. BAK: «Crescita modesta per la Svizzera, la ripresa slitta al 2027»

Previsioni economicheBAK: «Crescita modesta per la Svizzera, la ripresa slitta al 2027»

Milano-Cortina. Il CEO di Omega: «Alle Olimpiadi per missione, non per marketing»

Milano-CortinaIl CEO di Omega: «Alle Olimpiadi per missione, non per marketing»

Turismo. Il settore dei viaggi guarda al 2026 con ottimismo, malgrado il calo dagli USA

TurismoIl settore dei viaggi guarda al 2026 con ottimismo, malgrado il calo dagli USA