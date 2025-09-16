  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Caramelle e tisane Ricola rinvia l'apertura del nuovo stabilimento, pesano i dazi USA

SDA

16.9.2025 - 17:01

Le caramelle Ricola vengono esportate in tutto il mondo.
Le caramelle Ricola vengono esportate in tutto il mondo.
Keystone

Ricola, produttore di caramelle e tisane balsamiche fortemente dipendente dalle esportazioni, rinvia la prevista apertura di un nuovo stabilimento di produzione nell'ex fabbrica Hero a Lenzburg, nel canton Argovia.

Keystone-SDA

16.09.2025, 17:01

16.09.2025, 17:05

L'azienda a conduzione familiare motiva la decisione con gli elevati dazi americani sui prodotti elvetici.

«Rallentiamo un po' il ritmo», ha affermato ieri sera il Ceo Thomas Meier in un'intervista alla televisione SRF. La creazione di due linee di produzione a Lenzburg – un anno fa Ricola aveva annuncia la creazione di 100 nuovi impieghi – è stata sospesa.

Ora si attendono gli sviluppi relativi alle tariffe doganali statunitensi e nel frattempo l'impresa frena sugli investimenti più consistenti, ha spiegato Meier. Il commercio estero rappresenta il 90% del fatturato totale e il 40% dei ricavi viene realizzato negli Stati Uniti.

Sostituire le erbe svizzere nelle caramelle non è un tema, ha aggiunto. Le caramelle prodotte nella Confederazione vengono già confezionate negli Stati Uniti: ciò corrisponde al 40% del valore aggiunto. Pertanto i prodotti non subiscono in pieno l'impatto dei dazi doganali.

Ricola aumenterà i prezzi negli Stati Uniti del 10% a partire dal primo dicembre. Il fatturato dell'azienda fondata nel 1930, che punta molto sull'asserita qualità svizzera dei suoi prodotti nella pubblicità e nel marketing, ammonta a circa 400 milioni di franchi.

I più letti

Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»
Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»
Addio a Robert Redford, l'antidivo e leggenda di Hollywood
Ecco come la stampa celebra la nostra eroina dei Mondiali Ditaji Kambundji
Il Comandante delle Forze aeree: «La situazione in Europa è estremamente pericolosa»

Altre notizie

Automobili. Ford taglia 1000 posti in Germania a causa della scarsa domanda di e-car

AutomobiliFord taglia 1000 posti in Germania a causa della scarsa domanda di e-car

Immobiliare. Presto un nuovo CEO per Swiss Prime Site

ImmobiliarePresto un nuovo CEO per Swiss Prime Site

Remunerazione del lavoro. Aumento reale del 21% degli stipendi a Zurigo in 30 anni

Remunerazione del lavoroAumento reale del 21% degli stipendi a Zurigo in 30 anni