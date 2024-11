Ancora in marzo il cancellerie tedesco Olaf Scholz aveva partecipato all'avvio dei lavori per una nuova fabbrica in Germana. Keystone

Sono arrivate le dimissioni dell'amministratore delegato di Northvolt Peter Carlsson, travolto dal crac della start-up più finanziata d'Europa che doveva rappresentare la risposta del Vecchio Continente al crescente dominio asiatico nella produzione di batterie.

Ex dirigente di Tesla, Carlsson ha fondato il gruppo svedese nel 2016 raccogliendo più di 50 miliardi di dollari di ordini da gruppi automobilistici come Volkswagen, BMW, Scania e Porsche, nonché altri miliardi di capitale dagli stessi gruppi e da investitori finanziari come Goldman Sachs e BlackRock.

Oggi l'annuncio del suo addio, il giorno dopo la presentazione di una istanza di fallimento negli Stati Uniti ai sensi del Chapter 11 sotto il peso di 5,8 miliardi di dollari di debiti, in modo da poter accedere a 145 milioni di dollari in contanti e a 100 milioni di dollari di nuovi finanziamenti da parte di Scania.

Seguirà la ricerca di altri investitori che permettano alla società di uscire dal Chapter 11, con un investimento necessario per poter continuare ad operare in futuro che ammonterebbe a circa 1,2 miliardi di dollari.

Northvolt aveva raccolto 15 miliardi di dollari da investitori

Carlsson si assunto la responsabilità del drammatico crollo durante un incontro con i dipendenti, secondo quanto riporta il sito del Financial Times.

Northvolt era la start-up più finanziata d'Europa, avendo raccolto più di 15 miliardi di dollari da investitori e governi, ma prima di dichiarare bancarotta aveva in cassa solo 30 milioni di dollari cash, sufficienti per operare appena una settimana.

«Chapter 11 consente un periodo di tempo durante il quale l'azienda può essere riorganizzata, aumentare le operazioni rispettando gli impegni con i clienti e i fornitori e, infine, posizionarsi per il lungo termine. È quindi un buon momento per me per passare il testimone alla prossima generazione di leader», ha dichiarato Carlsson secondo il Financial Times.

