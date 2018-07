Ue-Giappone firmano intesa di libero scambio anti-Trump

Ritrovato parte del bottino della rapina a furgone portavalori, avvenuta in febbraio del canton Vaud Source: KEYSTONE/POLIZEI BL

Circa 2,4 milioni di franchi provenienti dalla rapina di un furgone portavalori avvenuta lo scorso febbraio a Chavornay (VD) sono stati ritrovati in Francia, a Lione. I soldi sono stati sequestrati a casa di un uomo di 44 anni, che è stato arrestato.

L'operazione di polizia è avvenuta a fine giugno, ha precisato oggi all'agenzia di stampa francese Afp una fonte vicina all'inchiesta, confermando informazioni del quotidiano "Le Parisien" ("Aujourd'hui en France" nell'edizione nazionale). L'uomo, che era in precedenza ignoto ai servizi di polizia, è stato incriminato per "ricettazione di furto in banda organizzata con arma".

Secondo "Le Parisien-Aujourd'hui" egli ha dichiarato di aver nascosto i 2,4 milioni di franchi nella sua cantina su richiesta di un'altra persona. Il bottino della rocambolesca rapina di Chavornay era stato valutato in un primo tempo tra i 20 e i 30 milioni di franchi. Successivamente la stima è scesa a 10-15 milioni.

La rapina risale all'8 febbraio. Per farsi consegnare il contenuto del furgone i rapinatori hanno sequestrato a Lione la figlia del portavalori francese, impiegato in Svizzera. La ragazza era stata ritrovata da agenti di polizia sul ciglio di una strada di Tramoyes, ad una ventina di chilometri da Lione, dove studia. Ha raccontato di essere stata rapita nella sua abitazione a Lione da due uomini che hanno finto di essere idraulici e tenuta sequestrata in una vettura mentre i rapitori contattavano telefonicamente il padre.

L'uomo in quel momento stava guidando il furgone carico di soldi ed ha accettato di recarsi in un parcheggio dell'autostrada A1, situato a Chavornay (VD), a nord di Losanna, per consegnare il contenuto a tre uomini mascherati e armati, poi fuggiti a bordo di un'auto.