  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Antivirale per l'influenza Accordo tra Roche e Medicines Patent Pool per rendere Xofluza più accessibile nei paesi poveri

SDA

19.5.2026 - 11:00

Il farmaco di Roche potrà essere prodotto dalle aziende di generici.
Il farmaco di Roche potrà essere prodotto dalle aziende di generici.
Keystone

Il colosso farmaceutico Roche e Medicines Patent Pool (MPP) – un'organizzazione internazionale che facilita l'accesso a medicinali essenziali nei paesi meno ricchi – hanno firmato un accordo di licenza volontaria per il baloxavir marboxil (Xofluza).

Keystone-SDA

19.05.2026, 11:00

19.05.2026, 11:05

Si tratta di un antivirale per l'influenza raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

L'intesa consentirà ai produttori di farmaci generici di sviluppare, produrre e fornire il medicinale in 129 paesi a basso e medio reddito, creando canali di approvvigionamento alternativi per un accesso equo, cruciale in caso di pandemia, ha indicato ieri sera MPP, entità che ha sede a Ginevra.

L'annuncio arriva in concomitanza con la 79esima Assemblea mondiale della sanità, che vede fra i suoi temi prioritari la preparazione alle pandemie. In questo contesto si inserisce il baloxavir marboxil, un antivirale orale a dose singola che blocca la moltiplicazione del virus, riducendo la durata della malattia e la contagiosità. È efficace anche contro ceppi resistenti ad altre classi di antivirali.

«Questo accordo orientato alla salute pubblica rappresenta un passo importante verso un ulteriore miglioramento dell'accesso alle cure antinfluenzali nei paesi a basso e medio reddito, dove il carico delle malattie respiratorie rimane elevato e la disponibilità di antivirali è spesso limitata», afferma Charles Gore, direttore esecutivo di MPP, citato in un comunicato.

Anche Thomas Schinecker, CEO di Roche, ha sottolineato il valore dell'intesa. «Il nostro accordo di licenza volontaria rappresenta un passo importante verso il rafforzamento della resilienza sanitaria globale», sottolinea il 51enne, a sua volta citato nella nota per la stampa. «Questa collaborazione dimostra cosa si possa ottenere quando diversi settori collaborano per ampliare l'accesso alle cure, pur continuando a tutelare le norme che rendono possibili le future scoperte mediche», conclude il manager.

I più letti

Emma: «Il corpo delle donne non dovrebbe mai essere giudicato»
John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
Tragedia alle Maldive, recuperati due corpi: si indaga sui permessi dell'immersione
Mario Balotelli ufficializza la sua nuova relazione con una foto su Instagram
Voleva risparmiare 2'000 franchi, ma il cambio di cassa malati diventa un incubo: ecco perché

Altre notizie

Turismo. Hotel svizzeri sotto pressione per i prezzi più bassi sulle piattaforme

TurismoHotel svizzeri sotto pressione per i prezzi più bassi sulle piattaforme

Molto lavoro anche nel 2025. Più casi per l'ombudsman delle banche svizzere, in particolare per frodi e mediazioni

Molto lavoro anche nel 2025Più casi per l'ombudsman delle banche svizzere, in particolare per frodi e mediazioni

Controllo aereo. Skyguide taglierà fino a 220 impieghi entro la fine del 2027

Controllo aereoSkyguide taglierà fino a 220 impieghi entro la fine del 2027