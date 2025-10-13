  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Farmaceutica Anche dagli Stati Uniti arriva il via libera al test innovativo per l'Alzheimer di Roche

SDA

13.10.2025 - 16:02

Il test può essere svolto negli studi dei medici di famiglia. (Foto simbolica)
Il test può essere svolto negli studi dei medici di famiglia. (Foto simbolica)
Keystone

Roche ha dichiarato oggi di aver ottenuto l'autorizzazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense per il suo test «Elecsys pTau181» capace di diagnosticare l'Alzheimer e altre patologie cognitive tramite prelievi del sangue.

Keystone-SDA

13.10.2025, 16:02

13.10.2025, 16:04

Il test – sviluppato da Roche in collaborazione con il gruppo farmaceutico statunitense Eli Lilly – è pensato per i pazienti di età pari o superiore ai 55 anni che presentano disturbi o sintomi cognitivi.

«Elecsys pTau181» misura la concentrazione nel sangue della proteina Tau fosforilata (pTau181), che è spesso elevata in presenza dell'Alzheimer. In caso di valori non significativi, la malattia può essere esclusa con un elevato grado di probabilità.

Il test può essere svolto negli studi dei medici di famiglia, semplifica la diagnosi della malattia e contribuisce a determinare se il declino cognitivo di un paziente sia dovuto o meno all'Alzheimer.

Inoltre consente di risparmiare sui costi legati ad esami più invasivi. Attualmente, per ottenere una chiara diagnosi, è infatti necessaria una tomografia computerizzata o l'analisi del liquido cerebrospinale mediante puntura del midollo spinale.

Per il suo test Roche aveva già ottenuto lo scorso scorso luglio il marchio CE di conformità alla normativa europea per la commercializzazione del prodotto sul mercato dell'Unione europea.

I più letti

Trump ha parlato per 68 minuti al Parlamento israeliano, ma ha tralasciato un punto cruciale
Quanto è davvero salutare andare in bicicletta elettrica?
Roger Federer torna in campo a Shanghai: dà spettacolo, si diverte e fa divertire
La bizzarra dichiarazione di Donald Trump sull'aldilà suscita perplessità
Woody Allen su Diane Keaton: «Un colpo di fulmine», Al Pacino: «Avrei dovuto chiederle la mano»

Altre notizie

Lucerna. Il Museo dei trasporti presenta una mostra contro le fake news

LucernaIl Museo dei trasporti presenta una mostra contro le fake news

Commercio online. Amazon assumerà 250'000 persone negli Stati Uniti per le feste

Commercio onlineAmazon assumerà 250'000 persone negli Stati Uniti per le feste

Ecco la motivazione. Il Nobel per l'economia va ad Aghion, Howitt e Mokyr

Ecco la motivazioneIl Nobel per l'economia va ad Aghion, Howitt e Mokyr