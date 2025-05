Roche investe molto nella ricerca. Keystone

Roche ha annunciato una collaborazione con Broad Clinical Labs, società statunitense specializzata nel sequenziamento del genoma umano.

Keystone-SDA SDA

L'accordo, i cui dettagli finanziari rimangono riservati, è destinato ad accelerare lo sviluppo di Sequencing By Expansion (SBX), un procedimento ideato dal gigante farmaceutico renano.

La cooperazione mira ad affermare la tecnologia SBX come strumento di sequenziamento di routine, si legge in un comunicato diffuso oggi da Roche. Nel loro primo progetto i partner mirano a far progredire la ricerca sul sequenziamento del genoma di neonati gravemente malati e dei loro genitori biologici.

«La tecnologia SBX è stata progettata pensando sia all'impatto clinico che alla scoperta scientifica e offre la prossima generazione di soluzioni di sequenziamento veloci e scalabili», afferma Matt Sause, Ceo di Roche Diagnostics, citato nella nota. «La collaborazione con Broad Clinical Labs, leader nella genomica clinica e nella ricerca omica, accelera la nostra capacità di mantenere questa promessa e di sostenere risultati migliori per i pazienti, grazie a una tecnologia genomica all'avanguardia».