Industria farmaceuticaRoche entra in un programma oncologico della californiana Nurix
SDA
8.6.2026 - 08:19
Il colosso farmaceutico basilese Roche sborsa 700 milioni di dollari (557 milioni di franchi) per associarsi alle ricerche della sua più modesta omologa californiana Nurix Therapeutics sul medicinale bexobrutideg, e potenzialmente anche alla sua commercializzazione.
Keystone-SDA
08.06.2026, 08:19
SDA
Il prodotto contro la leucemia linfatica cronica (LLC) dovrebbe entrare nella fase finale di sviluppo quest'estate, precisano le due aziende in comunicati separati.
Il degradatore sperimentale della tirosina chinasi di Bruton (TKB) è sviluppato, oltre che contro i linfomi a cellule B, anche per potenziali applicazioni in neurologia e immunologia, viene precisato.
Il valore totale del contratto potrà raggiungere fino a 2,3 miliardi di dollari, subordinatamente al raggiungimento di traguardi predefiniti. In caso di successo, profitti o perdite negli Stati Uniti saranno condivisi in parti uguali tra Roche e Nurix. Al di fuori del Paese dello Zio Sam, Nurix percepirà una commissione compresa tra il 10 e il 20% dei ricavi incassati da Roche.
In futuro Roche si farà carico del 60% dei costi di sviluppo del bexobrutideg, viene ancora rilevato.
Il gigante renano sottolinea che il mercato combinato della LLC e dei linfomi non-Hodgkin dovrebbe raggiungere i 41 miliardi di dollari entro il 2031, di cui 19 miliardi attribuibili ai soli inibitori della TKB.
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.
13.07.2022
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera
La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.
02.05.2023
"Lenny Kravitz è stato molto scortese"
Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?
24.07.2022
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera