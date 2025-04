Roche vuole investire 50 miliardi di dollari negli USA Keystone

Il colosso farmaceutico Roche intende rafforzare la sua presenza negli Stati Uniti investendovi fino a 50 miliardi di dollari (40,48 miliardi di franchi) nei prossimi cinque anni e creando oltre 12'000 impieghi. I fondi saranno collocati sia nella divisione farmaceutica che in quella diagnostica, ha annunciato oggi l'azienda basilese.

Keystone-SDA SDA

L'impegno comprende nuovi siti all'avanguardia per la ricerca e lo sviluppo, l'ammodernamento e la creazione di impianti di produzione in Indiana, Pennsylvania, Massachusetts e California e la nascita di un ulteriore sito che sarà annunciata a breve, si legge in un comunicato odierno.

Roche ha già una presenza significativa negli Stati Uniti, con oltre 25'000 dipendenti, 15 centri di ricerca e sviluppo e tredici siti di produzione. I nuovi investimenti dovrebbero creare oltre 12'000 posti di lavoro, di cui quasi 6500 nella costruzione e 1000 nelle strutture nuove o ampliate.

Nel dettaglio, Roche prevede di estendere e modernizzare le capacità di produzione e distribuzione del suo portafoglio di farmaci e diagnostici innovativi in Kentucky, Indiana, New Jersey, Oregon e California. Il denaro investito sarà destinato anche a un impianto di terapia genica all'avanguardia in Pennsylvania.

È prevista anche la costruzione di un nuovo centro di produzione di 84'000 metri quadrati per i farmaci dimagranti di nuova generazione la cui ubicazione non è ancora stata precisata e di un nuova fabbrica di produzione per il monitoraggio continuo della glicemia in Indiana.

Un nuovo centro condurrà ricerche all'avanguardia sull'IA

Inoltre, un nuovo centro di ricerca e sviluppo che condurrà ricerche all'avanguardia relative all'intelligenza artificiale (IA) e negli ambiti cardiovascolare, renale e metabolico, verrà creato in Massachusetts.

Infine i centri di ricerca e sviluppo farmaceutico e diagnostico esistenti in Arizona, Indiana e California verranno ampliati e modernizzati.

Quando tutte le nuove capacità di produzione saranno operative, Roche esporterà dagli Stati Uniti più farmaci di quanti ne importerà, precisa la nota.