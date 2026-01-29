  1. Clienti privati
Industria farmaceutica Nel 2025 fatturato da oltre 61 miliardi per Roche

SDA

29.1.2026 - 07:33

Il colosso renano Roche ha registrato lo scorso anno un fatturato di 61,52 miliardi di franchi. (Foto archivio)
Il colosso renano Roche ha registrato lo scorso anno un fatturato di 61,52 miliardi di franchi. (Foto archivio)
Keystone

Roche archivia un esercizio 2025 positivo. Il colosso farmaceutico svizzero ha registrato lo scorso anno ricavi per 61,52 miliardi di franchi, in progressione dell'1,7% su base annua.

Keystone-SDA

29.01.2026, 07:33

29.01.2026, 07:36

L'utile netto è balzato del 50%, raggiungendo i 13,80 miliardi, a fronte dei 9,2 miliardi dell'anno precedente, comunica oggi il gruppo renano. Il consiglio di amministrazione proporrà agli azionisti un dividendo di 9,80 franchi per titolo, rispetto ai 9,70 dell'anno precedente.

La crescita – spiega il colosso elvetico – è stata trainata principalmente dalla divisione Pharma, che ha generato vendite per 47,7 miliardi di franchi (+3%), mentre l'unità Diagnostica, di dimensioni relativamente più contenute, ha invece registrato una contrazione del 3%, scendendo a 13,85 miliardi, penalizzata in particolare dalle dinamiche di approvvigionamento in Cina.

Gli analisti interpellati dall'agenzia finanziaria AWP puntavano su ricavi pari a 61,84 miliardi, suddivisi tra 47,69 miliardi per la divisione farmaceutica e 13,85 miliardi per quella diagnostica.

La direzione prevede per l'esercizio in corso un'ulteriore accelerazione della crescita e gli azionisti dovrebbero inoltre poter contare su un ulteriore incremento del dividendo.

