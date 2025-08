Recentemente il gigante farmaceutico ha annunciato di voler investire 50 miliardi di dollari negli Stati Uniti. (Foto archivio) Keystone

«La cura dei pazienti resta la nostra priorità assoluta e siamo pronti ad affrontare eventuali dazi». Risponde così il colosso farmaceutico Roche, all'aliquota del 39% imposta dal presidente USA Donald Trump sulle merci svizzere. Lo riporta l'agenzia di stampa AWP.

Keystone-SDA SDA

«Stiamo esaminando quanto annunciato dal presidente degli Stati Uniti», ha scritto la multinazionale renana a proposito dei dazi imposti alla Confederazione in una dichiarazione visionata dall'AWP.

«La nostra massima priorità rimane quella di garantire ai nostri pazienti e ai nostri clienti in tutto il mondo l'accesso ai farmaci e alle soluzioni diagnostiche di cui hanno bisogno», viene precisato.

Nella sua presa di posizione Roche sottolinea che attualmente garantisce più di 25'000 impieghi solo negli Stati Uniti, coprendo l'intera catena del valore farmaceutica e diagnostica, compresi 15 siti di ricerca e sviluppo e 13 siti di produzione in entrambe le divisioni.

Un investimento di 50 miliardi di dollari

Recentemente il gigante farmaceutico ha annunciato di voler investire 50 miliardi di dollari negli Stati Uniti, riaffermando così il proprio impegno nei confronti del sistema sanitario a stelle e strisce.

Secondo Roche «i prodotti farmaceutici e diagnostici dovrebbero comunque essere esenti da tariffe, così da tutelarne l'accesso dei pazienti e proteggere le catene di approvvigionamento e, in ultima analisi, per garantirne l'innovazione futura», continua Roche.

Tuttavia, l'azienda renana si è detta pronta ad affrontare eventuali dazi – qualora dovessero entrare in vigore il prossimo giovedì 7 agosto – ed è fiduciosa che possa essere gestito qualsiasi impatto essi avranno: «Con una maggiore capacità produttiva negli Stati Uniti e misure proattive come l'adeguamento delle scorte e il trasferimento di tecnologie, stiamo lavorando per garantire un accesso ininterrotto ai nostri prodotti», afferma Roche.