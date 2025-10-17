  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Industria farmaceutica Sconfitta giudiziaria per Roche in India sul suo farmaco Evrysdi

SDA

17.10.2025 - 17:01

Roche deve aspettare il giudizio sul merito.
Roche deve aspettare il giudizio sul merito.
Keystone

Sconfitta giudiziaria in India per Roche nell'ambito di una vertenza che concerne il suo farmaco Evrysdi, un preparato per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA).

Keystone-SDA

17.10.2025, 17:01

17.10.2025, 17:20

La corte suprema del paese ha respinto la richiesta della multinazionale elvetica di vietare al fabbricante locale Natco Pharma di produrre un generico a base di risdiplam, il principio attivo utilizzato per il Evrysdi.

Stando a quanto riferiscono i media, i giudici della corte suprema hanno rifiutato di intervenire nella decisione dell'alta corte di Dehli, l'istanza precedente, che il 9 ottobre si era rifiutata di imporre a Natco Pharma un'ingiunzione provvisoria.

Hanno comunque inviato a decidere rapidamente nel merito della causa intentata da Roche. La società renana sostiene che il generico di Natco Pharma violi il suo brevetto valido fino al 2035.

Le novità odierne non hanno avuto un grande impatto in borsa: nel pomeriggio il buono di godimento Roche – è questo il titolo di riferimento, non l'azione al portatore – perdeva l'1,2%, sostanzialmente in linea con l'andamento generale del mercato (SMI -1,0%).

Dall'inizio di gennaio il valore è salito del 10% e sull'arco di dodici mesi del 4%, mentre negativa è la performance in un periodo di cinque anni: -10%.

I più letti

Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
Mogol svela tutti i segreti di Lucio Battisti: tra musica, libertà e polemiche
Un russo sente parlare ucraino, s'infuria e aggredisce la famiglia: «Vi uccideremo tutti»
Addio sole, la pioggia sta per arrivare anche in Ticino
Francesco Totti ha litigato con la figlia Chanel? Ecco cosa si sa

Altre notizie

Svizzera. Fai da te e giardinaggio: il mercato elvetico si reinventa

SvizzeraFai da te e giardinaggio: il mercato elvetico si reinventa

Industria alimentare. Buona la prima per il nuovo CEO di Nestlé, ma c'è ancora molto lavoro

Industria alimentareBuona la prima per il nuovo CEO di Nestlé, ma c'è ancora molto lavoro

Immobiliare. I nuovi affitti salgono ancora in Svizzera, a Lugano l'aumento maggiore

ImmobiliareI nuovi affitti salgono ancora in Svizzera, a Lugano l'aumento maggiore