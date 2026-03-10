  1. Clienti privati
Industria farmaceutica Roche: via libera azionisti a nuovi titoli, i buoni partecipazione

SDA

10.3.2026 - 15:00

Tutto è filato liscio nell'assemblea annuale.
Keystone
Keystone

L'assemblea generale di Roche ha dato il via libera oggi a tutte le proposte del consiglio di amministrazione (Cda).

Keystone-SDA

10.03.2026, 15:00

10.03.2026, 15:05

In primo piano figuravano il dividendo a 9,80 franchi per azione al portatore e per buono di godimento (BG), frutto del 39esimo aumento consecutivo, e la trasformazione dei BG in buoni di partecipazione (BP).

I nuovi BP – che come i precedenti BG hanno la caratteristica di non avere il diritto di voto – saranno quotati in borsa a partire dal 17 marzo, con nuove numerazioni ISIN e nuovo ticker «ROP». Un cambiamento dello statuto interessa anche le azioni nominative, quelle che decidono le sorti della società: il loro valore nominale viene ridotto da 1,00 a 0,001 franchi.

I vertici del colosso farmaceutico basilese sono stati riconfermati: Severin Schwan resta presidente dell'organo di sorveglianza. Con oltre il 95% di voti favorevoli l'assemblea ha anche approvato l'importo massimo dei futuri compensi per il Cda e la direzione del gruppo.

Oggi il BG di Roche – che ha un ticker destinato a scomparire, «ROG»: Roche Genussschein – sale di oltre l'1% sul mercato di Zurigo. Dall'inizio di gennaio ha guadagnato il 4% e positivi, nella misura rispettivamente del 10% e dell'11%, sono anche le performance in uno e cinque anni.

