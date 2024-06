Roche è in prima linea nella diagnostica e nei farmaci. Keystone

Due importanti via libera commerciali sono stati annunciati da Roche.

Nell'Unione Europea il farmaco antitumorale Alecensa ha ottenuto l'ok per un'ulteriore indicazione, mentre negli Stati Uniti il gruppo renano ha ricevuto l'autorizzazione all'uso d'emergenza per un test molecolare «quattro in uno», cioè rilevante quattro malattie.

Alecensa (nome commerciale, il principio attivo è alectinib) può ora essere usato anche nell'Ue come monoterapia per il trattamento di supporto in pazienti adulti con un determinati tipi di tumore al polmone, spiega il colosso farmaceutico in un comunicato odierno.

La decisione della Commissione europea si basa sui dati di uno studio fase III che ha mostrato come il preparato abbia ridotto del 76% il rischio di ricaduta o di morte nei pazienti.

Test rapido sul Covid

Nel frattempo negli Stati Uniti, la FDA – autorità di controllo dei medicamenti – ha aperto la strada a un test molecolare in grado di rilevare SARS-CoV-2, virus dell'influenza A/B e virus respiratorio sinciziale (RSV) con un solo campione di tampone nasale.

Il test utilizza una tecnologia PCR altamente sensibile, spiega Roche in un altro, distinto comunicato.

Il nuovo approccio consentirà agli operatori sanitari di prendere decisioni cliniche sicure e di determinare immediatamente il trattamento appropriato, con risultati finali disponibili in soli 20 minuti, sottolinea l'azienda.

