Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire

Dopo l'acquisto di Bucherer, Rolex vuole che i rivenditori indipendenti di orologi siano eliminati. Keystone/AP Photo/Yuki Iwamura

Rolex sta mettendo sottosopra il settore: con l'ingresso nella vendita diretta e l'acquisizione del rivenditore di orologi e gioielli Bucherer, con sede a Lucerna, la struttura di potere nel segmento del lusso sta cambiando, a scapito di molti esercizi.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Il commercio mondiale di orologi si sta sempre più dividendo tra le boutique con marchi di lusso come Rolex e Patek Philippe e quelle senza, che generano vendite massicciamente inferiori.

Il produttore ginevrino di orologi di lusso sta guidando il cambiamento con l'acquisto del rivenditore di orologi e gioielli Bucherer, con sede a Lucerna, e una massiccia riduzione della sua rete commerciale, mentre Patek Philippe si affida ancora prevalentemente alle attività tradizionali.

Sempre più commerci in tutto il mondo stanno perdendo le loro licenze Rolex, il che significa che il settore sta affrontando uno sconvolgimento fondamentale in direzione della vendita diretta. Mostra di più

Lusso o fondo di bottega? Si sta aprendo una profonda spaccatura nello scintillante mondo dell'orologeria, tra coloro che sono autorizzati a vendere marchi di punta come Rolex e Patek Philippe e la gran parte degli altri che devono accontentarsi di nomi meno altisonanti.

Il settore sembra più diviso che mai. E il divario sta crescendo rapidamente, come riporta l'«Handelszeitung» .

Un esempio nel Regno Unito mostra quanto sia brutale la realtà per molti rivenditori. Secondo un'analisi della rivista specializzata «Watchpro», le boutique che vendono Rolex o Patek Philippe generano un fatturato medio di ben 6,4 milioni di sterline all'anno.

Al contrario chi si affida ad altri marchi deve accontentarsi di appena 1,1 milioni di sterline, solo un sesto del risultato sognato.

Niente funziona senza la classe regina

È probabile che lo schema sia simile in tutto il mondo, anche in Svizzera. Il negozio Les Ambassadeurs sta lottando contro il fallimento, anche perché gli esercizi in posizioni privilegiate come la Bahnhofstrasse di Zurigo non sono più redditizi senza la forza di attrazione dei grandi marchi del lusso.

Allo stesso tempo, un numero sempre maggiore di marchi di orologi – nonostante decenni di collaborazioni – sta mettendo da parte i rivenditori e preferisce vendere direttamente ai clienti.

Patek Philippe ne è un esempio impressionante: la boutique dell'azienda a Londra è il negozio di orologi con più vendite nel Regno Unito, con ben 83 milioni di sterline di vendite annuali. Questo risultato supera facilmente anche i migliori rivenditori di Rolex e Patek.

Rolex sta stravolgendo il mercato mondiale degli orologi

Mentre Patek Philippe continua a fare affidamento sulla vendita al dettaglio tradizionale per oltre il 90% delle sue vendite, secondo le stime di Morgan Stanley e Luxeconsult, Rolex sta adottando un approccio radicalmente nuovo, come riporta «Uhrenkosmos».

Con l'acquisizione del rivenditore di orologi e gioielli Bucherer di Lucerna – il più grande partner di distribuzione di Rolex a livello mondiale – il gigante del settore ha lanciato un chiaro segnale: le vendite dirette sono il futuro.

Gli effetti di questo cambiamento di strategia si fanno sentire a livello globale. Ad esempio in Australia l'azienda familiare Kennedy Watches & Jewellery ha venduto la sua licenza Rolex, comprese quattro filiali e lo stock, a The Hour Glass di Singapore per l'equivalente di 50 milioni di franchi svizzeri, scrive l'«Handelszeitung».

Il fondatore James Kennedy spiega la mossa all'«Australian Financial Review» senza mezzi termini, come cita l'«Handelszeitung»: «È il momento giusto, perché Rolex potrebbe passare alla vendita diretta in qualsiasi momento».

Un ritiro volontario dal lucroso business? Questo dimostra quanto sia grande l'incertezza tra i precedenti partner. Kennedy si concentra ora su marchi emergenti come Moser e MB&F.

La sua scommessa: qui l'ouverture è solo all'inizio, mentre per Rolex si preannuncia già il finale.

La Germania perde 40 boutique Rolex

In Germania Rolex sta facendo un ulteriore passo avanti, provocando una frana nel settore della vendita al dettaglio. Circa 40 boutique perderanno la licenza entro la fine del prossimo anno.

La gioielleria Rüschenbeck in Germania, che ha lavorato a stretto contatto con il marchio per decenni, è stata particolarmente colpita. Nel frattempo la società sta costruendo una propria boutique a più piani sulla Königsallee di Düsseldorf, proprio nel cuore della ex rete di partner.

L'esperto del settore Oliver Müller riassume la situazione per «Bilanz»: «Rolex ha ridotto la sua rete commerciale di circa il 20% negli ultimi cinque anni, arrivando agli attuali 1'250 punti vendita. Nel medio termine saranno meno di 1'000 e nel lungo termine al massimo 800».

Circa la metà di questi sarà gestita in futuro tramite Bucherer o altri canali propri.

Anche per gli esercizi rimanenti, l'aria si sta assottigliando. Rolex sta diventando sempre più un proprio rivenditore e probabilmente darà la priorità ai modelli più popolari nei propri negozi. Müller commenta: «Rolex si concentra innanzitutto sul proprio benessere».