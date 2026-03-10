  1. Clienti privati
Ruag MRO: il CEO Ralf Müller si ritira dopo una caduta sugli sci

SDA

10.3.2026 - 15:52

Ralf Müller in una foto risalente all'agosto 2024.
Ralf Müller in una foto risalente all'agosto 2024.
Keystone

Ralf Müller, CEO della RUAG MRO Holding AG - il ramo manutenzione, riparazione e overhaul del gruppo svizzero di armamenti di proprietà della Confederazione -, si dimette dal suo incarico per motivi di salute a seguito di un grave infortunio sugli sci.

Keystone-SDA

10.03.2026, 15:52

10.03.2026, 15:53

Lo ha annunciato oggi l'azienda stessa: l'incidente richiede una lunga convalescenza, stimata in diversi mesi, e Müller ha scelto di lasciare per garantire al gruppo una guida chiara e stabile a breve termine.

Müller era entrato in carica il primo marzo 2024, succedendo all'interim guidato da Thomas Kipfer e Christian Priller (da agosto 2023) e alla breve parentesi di Brigitte Beck, dimessasi dopo soli sei mesi nel 2023 a causa di una controversia legata a un'apparizione pubblica. Il mandato di Müller, durato due anni, si chiude quindi prematuramente.

Fino alla nomina di un nuovo CEO, la direzione operativa del gruppo verrà assunta ad interim da Oliver Müller, membro della direzione e responsabile dei Corporate Services. L'azienda ha già avviato il processo per individuare il successore.

