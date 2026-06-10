Ricerca Ruolo chiave per la Svizzera nel commercio delle materie prime

I container vengono caricati nel terminal di trasbordo di Swissterminal dall'acqua alla ferrovia e ai camion nei porti renani svizzeri a Basilea-Kleinhüningen (foto d'archivio)

La Svizzera è uno dei principali snodi del commercio globale delle materie prime. Ciò significa che la piazza locale potrebbe svolgere un ruolo chiave nel ridurre gli effetti dannosi di questo commercio sull'ambiente e sulla società, stando a un nuovo rapporto.