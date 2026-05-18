La compagnia ha messo a referto cifre positive. Keystone

Ryanair ha chiuso l'anno fiscale con un utile netto record pari a 2,26 miliardi di euro (al netto delle voci straordinarie), in aumento del 40% rispetto agli 1,61 miliardi di un anno fa. In crescita anche in passeggeri trasportati.

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Fra marzo 2025 e marzo 2026, il numero di viaggiatori a bordo degli aerei della compagnia low-cost irlandese è infatti salito del 4% a 208,4 milioni di unità, nonostante i ritardi nella consegna di 29 velivoli B-8200. L'indice di riempimento si è mantenuto al 94%.

Il fatturato del gruppo è aumentato dell'11% a 15,54 miliardi. I ricavi programmati sono cresciuti del 14% a 10,56 miliardi, grazie a un aumento del traffico del 4% con tariffe superiori del 10%. I ricavi accessori hanno registrato un incremento del 6% a 4,99 miliardi (24 euro per passeggero).

«Con la consegna di tutti i 210 B-8200 «Gamechanger», gli altri ricavi sono diminuiti a causa di un significativo calo dei compensi per i ritardi di consegna nell'esercizio 2026. Sebbene i nostri avvocati siano fiduciosi che la sanzione infondata inflitta dall'AGCM italiana nel dicembre 2025 verrà ribaltata in appello, un accantonamento straordinario di 85 milioni di euro (circa il 33% della sanzione di 256 milioni di euro) è incluso come onere straordinario nei risultati», ha dichiarato Michael O'Leary, CEO del gruppo, citato in una nota.