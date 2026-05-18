  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aviazione Ryanair chiude anno fiscale con utile netto record

SDA

18.5.2026 - 09:25

La compagnia ha messo a referto cifre positive.
La compagnia ha messo a referto cifre positive.
Keystone

Ryanair ha chiuso l'anno fiscale con un utile netto record pari a 2,26 miliardi di euro (al netto delle voci straordinarie), in aumento del 40% rispetto agli 1,61 miliardi di un anno fa. In crescita anche in passeggeri trasportati.

Keystone-SDA

18.05.2026, 09:25

18.05.2026, 09:28

Fra marzo 2025 e marzo 2026, il numero di viaggiatori a bordo degli aerei della compagnia low-cost irlandese è infatti salito del 4% a 208,4 milioni di unità, nonostante i ritardi nella consegna di 29 velivoli B-8200. L'indice di riempimento si è mantenuto al 94%.

Il fatturato del gruppo è aumentato dell'11% a 15,54 miliardi. I ricavi programmati sono cresciuti del 14% a 10,56 miliardi, grazie a un aumento del traffico del 4% con tariffe superiori del 10%. I ricavi accessori hanno registrato un incremento del 6% a 4,99 miliardi (24 euro per passeggero).

«Con la consegna di tutti i 210 B-8200 «Gamechanger», gli altri ricavi sono diminuiti a causa di un significativo calo dei compensi per i ritardi di consegna nell'esercizio 2026. Sebbene i nostri avvocati siano fiduciosi che la sanzione infondata inflitta dall'AGCM italiana nel dicembre 2025 verrà ribaltata in appello, un accantonamento straordinario di 85 milioni di euro (circa il 33% della sanzione di 256 milioni di euro) è incluso come onere straordinario nei risultati», ha dichiarato Michael O'Leary, CEO del gruppo, citato in una nota.

I più letti

John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
Fratture, interventi d'urgenza e il messaggio dall'ospedale: la drammatica domenica di Alex Marquez e Johann Zarco
È morta Olivia Newton-John, la star di Grease
La Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci solo quinto
I Lefebvriani confermano le ordinazioni di luglio malgrado il divieto del Vaticano. È scisma?

Altre notizie

Svizzera. Disoccupazione ai sensi ILO in aumento

SvizzeraDisoccupazione ai sensi ILO in aumento

Allarme dall'UBS. Scorte globali di petrolio verso i minimi da 10 anni: «Il pericolo non è il prezzo, ma la penuria»

Allarme dall'UBSScorte globali di petrolio verso i minimi da 10 anni: «Il pericolo non è il prezzo, ma la penuria»

Dalle auto alle armi?. Mercedes-Benz potrebbe entrare nel settore della difesa

Dalle auto alle armi?Mercedes-Benz potrebbe entrare nel settore della difesa