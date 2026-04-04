Traffico aereoRyanair annuncia di non avere carenze di carburante, rischi solo se lo stop a Hormuz si prolunga
SDA
4.4.2026 - 15:30
«Non prevediamo carenze di carburante nel breve termine, ma la situazione è in evoluzione. Al momento i nostri fornitori possono garantire le forniture fino a metà/fine maggio».
Keystone-SDA
04.04.2026, 15:30
04.04.2026, 15:46
SDA
È quanto fa sapere Ryanair, secondo cui «se la guerra in Iran dovesse concludersi presto, l'approvvigionamento non verrà interrotto».
«Se invece la chiusura dello Stretto di Hormuz dovesse protrarsi fino a maggio o giugno, non possiamo escludere rischi per le forniture di carburante in alcuni aeroporti europei», aggiunge la compagnia.
«Con i prezzi del carburante raddoppiati nel mese di marzo, prevediamo che tutte le compagnie aeree trasferiranno questi costi più elevati sotto forma di tariffe più alte dopo Pasqua e nel corso dell'estate», avverte inoltre Ryanair, che invita quindi i passeggeri a «prenotare i propri voli (e le vacanze) il prima possibile».