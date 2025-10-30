  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera I salari reali dovrebbero essere aumentati quest'anno dell'1%

SDA

30.10.2025 - 12:00

Passi avanti sono avvenuti in particolare nel settore della costruzione.
Passi avanti sono avvenuti in particolare nel settore della costruzione.
Keystone

I salari reali dovrebbero essere aumentati quest'anno in Svizzera dell'1,0%, almeno per quanto riguarda i comparti sottoposti a contratto collettivo di lavoro (CCL) con almeno 1500 persone assoggettate.

Keystone-SDA

30.10.2025, 12:00

30.10.2025, 12:15

È quanto emerge da un'analisi pubblicata oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST).

Le parti sociali dei principali CCL hanno concordato per il 2025 un incremento aumento medio dell'1,2% per gli stipendi effettivi (rispetto al 2,1% nel 2024, al 2,5% nel 2023, allo 0,8% nel 2022 e allo 0,4% nel 2021). Tenendo conto delle previsioni del rincaro per l'anno in corso (+0,2%) le buste paga reali sono quindi salite dell'1,0%.

Le remunerazioni nominali sono progredite dell'1,4% nel ramo secondario e dell'1,2% in quello terziario. A livello settoriale, spiccano costruzioni (+1,7%), attività finanziarie e assicurative (+1,6%), istruzione (+1,5%), nonché trasporto e magazzinaggio (+1,5%); in linea con la media è il segmento sanità e assistenza sociale (+1,2%), mentre gli altri grandi gruppi hanno visto lievitare meno le retribuzioni.

Sempre nel 2025 i salari minimi previsti nei principali CCL sono aumentati dell'1,0%: +0,8% nel settore secondario e +1,2% in quello dei servizi.

I più letti

25 rapinatori irrompono in una gioielleria, scoprite come va a finire il colpo
Ecco come l'innocente errore di un cameriere genera una scazzottata furibonda
Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
Tragico incidente in moto, muore il giovane fratello di Andrea Delogu
Nave da crociera dimentica su un'isola australiana una donna, poi ritrovata morta

Altre notizie

Congiuntura. Barometro KOF in aumento, segnali di ripresa per l'economia svizzera

CongiunturaBarometro KOF in aumento, segnali di ripresa per l'economia svizzera

Svizzera. I comuni turistici esortano i Cantoni: «Introducete la tassa sulle abitazioni secondarie»

SvizzeraI comuni turistici esortano i Cantoni: «Introducete la tassa sulle abitazioni secondarie»

Svizzera. Comprare casa diventa sempre più caro, in un anno +5%

SvizzeraComprare casa diventa sempre più caro, in un anno +5%