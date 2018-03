Slovacchia, omicidio Kuciak rilasciati i 7 italiani

Il salone - qui nel 2017 - è capace di attirare sempre migliaia di appassionati. Source: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Mancano ormai poche ore all'inaugurazione della 88ma edizione del Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra, con le porte del Palexpo che si apriranno per stampa e operatori il 6 e il 7 marzo, mente l'evento ospiterà il pubblico dall'8 al 18.

Quella che sta facendo arrivare a Ginevra addetti ai lavori, top manager e vip da tutto il mondo, in rappresentanza di 180 marchi e di centinaia di media e società di analisi e consulenza, sarà un'edizione di rilievo, non solo per la quantità delle novità di prodotto e per l'offensiva in atto nell'ambito delle propulsioni alternative - elettriche, ibride, metano e altre variazioni sul tema - ma soprattutto per lo scenario che caratterizza questo inizio d'anno.

Saranno di scena non solo i recenti cambiamenti negli assetti industriali e societari, le ventilate conseguenze della Brexit sul sistema produttivo europeo e britannico, ma anche le voci - più o meno fondate - di nuove acquisizioni e nuovi accorpamenti. E gli esperti cercheranno di interpretare soprattutto i venti di tempesta che stanno già soffiando sul mondo automotive come conseguenza delle recenti prese di posizione sui motori diesel e del recentissimo inasprimento dei dazi Usa su acciaio e alluminio.

Per fortuna la mole e l'importanza delle nuove auto che stanno arrivando in queste ore a Ginevra, per completare l'allestimento degli stand, farà dimenticare preoccupazioni e negatività. Le case automobilistiche presenti a Ginevra (quest'anno con poche defezioni: Opel, Infiniti, DS, Chevrolet Cadillac e Lancia) esibiranno infatti ben 110 novità, di cui 89 prime mondiali e 21 debutti europei, ben diluiti nei segmenti di maggiore impatto commerciale.

Tra i suv spiccano le nuove generazioni Wrangler e Cherokee del brand Jeep, il nuovo Huracan di Lamborghini, l'inedito Bmw X4, il Range Rover SV Coupé, l'urban crossover Lexus UX, l'inedito Cupra Ateca (nuovo brand sportivo di Seat) e il Santa Fe di Hyundai, a cui si aggiungono i modelli 100% elettrici Hyundai Kona Electric, Jaguar I-Pace e SsangYong e-Siv oltre al 'rivoluzionario' Skoda Vision X ibrido a metano.

Riflettori puntati anche su Mercedes Classe A, Toyota Auris, Citroen C4 Cactus, Kia Ceed, Mazda 6 e Ford Ka+ Active. Interessanti anche le proposte tra le 'berline', come Audi A6, Mercedes Classe C e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio serie speciale Nring.

E per la gioia degli appassionati dei modelli esclusivi e delle super-prestazioni l'autoshow ginevrino riserverà l'attenzione che si meritano le varie Ferrari 488 Pista, McLaren Senna, Porsche 911 GT3 RS, Aston Martin DB11 Volante, Mercedes AMG GT 4 porte e Italdesign Automobili Zerouno Roadster,.