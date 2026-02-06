  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Troppo fiducioso? Salvini: «Cantiere sullo stretto di Messina entro il 2026»

SDA

6.2.2026 - 11:00

Il modellino c'è già.
Il modellino c'è già.
Keystone

Il ministro italiano delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini rimane fiducioso riguardo alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina e prevede un avvio dei lavori nell'anno in corso.

Keystone-SDA

06.02.2026, 11:00

06.02.2026, 11:34

L'iter non è azzerato, «semplicemente la Corte dei conti ha fatto alcuni rilievi e noi che siamo rispettosi abbiamo portato in Consiglio dei ministri i rilievi e le interlocuzioni con la Commissione Ue, per poi procedere all'avvio dei cantieri che avremmo potuto aprire già l'anno scorso: questo era l'obiettivo, poi è intervenuta la Corte dei conti e quindi l'obiettivo non è più il 2025 che si è chiuso, ma il 2026», ha spiegato il vicepremier intervenendo a una trasmissione su Radio24.

Al conduttore che gli ha chiesto se si riuscirà a farlo entro l'anno, il 52enne replica: «Io sono pronto domani. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'authority dei trasporti dovranno dare il loro parere e conto che sia questione di mesi e non di più».

I più letti

Ecco quanto Trump ha guadagnato grazie ai dazi imposti alla Svizzera e chi ne paga il prezzo
L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Ecco i consigli di Alberto Tomba per affrontare la temibile Stelvio e il suo grande rimpianto
Zurigo: cane morde un fornitore, la proprietaria deve pagare decine di migliaia di franchi
Mediaset trascina Fabrizio Corona in tribunale: chiesti più di 150 milioni di risarcimento. Ecco perché

Altre notizie

Problemi informatici. Seco: caos pagamenti disoccupati, «lavoriamo assiduamente»

Problemi informaticiSeco: caos pagamenti disoccupati, «lavoriamo assiduamente»

Mercato immobiliare. Alloggio in proprietà: i prezzi delle case son stabili, quelli degli appartamenti son più cari

Mercato immobiliareAlloggio in proprietà: i prezzi delle case son stabili, quelli degli appartamenti son più cari

Mercato del lavoro. La disoccupazione sale ai massimi da 5 anni, pure in Ticino

Mercato del lavoroLa disoccupazione sale ai massimi da 5 anni, pure in Ticino