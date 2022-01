Ottimi risultati per Samsung. Keystone

Samsung Electronics stima un balzo degli utili operativi del 52,5% nel quarto trimestre 2021, a circa 13.800 miliardi di won (pari a 11,5 miliardi di dollari).

Il risultato va comparato ai 9.050 miliardi dello stesso periodo del 2020. Il dato è stato ottenuto in scia al solido andamento del settore dei microchip.

Il risultato, si legge in una nota del leader mondiale degli smartphone che anticipa i dati ufficiali che saranno diffusi il 27 gennaio, è sostenuto infatti dalle vendite record nel trimestre, stimate in 76.000 miliardi di won (+23,5% su base annua). Nell'intero 2021, le attese sono di vendite ai livelli più alti di sempre.

La continua crescita dei prezzi dei chip di memoria per tre trimestri consecutivi, in scia alla forte domanda globale registrata fino a ottobre, ha aumentato i margini di Samsung, confermando la sua fonte di reddito più significativa.

Il lavoro in remoto, dovuto alla pandemia del Covid-19, ha aumentato la domanda di dispositivi alimentati da chip Samsung, insieme a elettrodomestici come televisori e lavatrici. La compagnia, per altro verso, ha intensificato in modo aggressivo gli investimenti nei semiconduttori mentre il mondo combatte la carenza di microchip che ha colpito tutti i settori, dall'auto agli elettrodomestici, dagli smartphone alle console dei videogame.

A novembre, il gruppo sudcoreano ha annunciato un nuovo impianto di microchip in Texas, operativo da fine 2024, con un investimento di 17 miliardi di dollari, puntando – come già anticipato dalla taiwanese TSMC e dall'americana Intel – sull'espansione della capacità produttiva negli Stati Uniti nel mezzo delle tensioni della competizione strategica tra Washington e Pechino.

Samsung, la più grande conglomerata a controllo familiare ('chaebol') della Corea del Sud, vale circa un quinto del Pil dell'intero Paese.

