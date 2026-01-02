  1. Clienti privati
Traffico festivo Più di 13 km di coda a San Gottardo verso nord

SDA

2.1.2026 - 19:11

Il traffico di ritorno dal Ticino e dall'Italia ha provocato oggi lunghi tempi di attesa al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo.

Dieci chilometri di colonna stamani al postale nord del San Gottardo
Dieci chilometri di colonna stamani al postale nord del San Gottardo
archivio keystone

Keystone-SDA

02.01.2026, 19:11

In serata la coda di veicoli ha raggiunto i 13 km, con tempi di attesa superiori alle 2 ore. Lo comunica il Touring Club Svizzero (TCS) su X.

Già a metà dicembre l'Ufficio federale delle strade (Ustra) aveva avvertito della possibilità di ingorghi durante le festività e aveva invitato gli automobilisti a non abbandonare l'autostrada nemmeno in caso di code e restrizioni al traffico.

