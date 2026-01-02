Traffico festivoPiù di 13 km di coda a San Gottardo verso nord
2.1.2026 - 19:11
Il traffico di ritorno dal Ticino e dall'Italia ha provocato oggi lunghi tempi di attesa al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo.
In serata la coda di veicoli ha raggiunto i 13 km, con tempi di attesa superiori alle 2 ore. Lo comunica il Touring Club Svizzero (TCS) su X.
Già a metà dicembre l'Ufficio federale delle strade (Ustra) aveva avvertito della possibilità di ingorghi durante le festività e aveva invitato gli automobilisti a non abbandonare l'autostrada nemmeno in caso di code e restrizioni al traffico.